FMK se encamina a su debut de mañana en el Luna Park "dando bien los pasos"

(por Javier Berro).- El cantante y compositor FMK, referente y "hitmaker" de la nueva generación urbana argentina, aseguró que hoy proyecta su carrera “dando bien los pasos y sin ningún tipo de apuro”, al conversar con Télam sobre su bautismo de mañana en el estadio porteño Luna Park.

El músico nacido como Enzo Sauthier señaló que “no va a a bajar la vara” respecto de aquella noche consagratoria del 2022 en el Movistar Arena, cuando contó con la presencia en el escenario de otros referentes de la escena como Duki, Tiago PZK, Rusherking, Lit Killah, Emila Mernes y Dani Ribba, en la presentación de “Desde el Espacio”.

“Me gusta estar ahí en cada detalle porque siento que también eso hace que las cosas salgan mejor. Además de que hay que tener una visión clara de lo que uno quiere para poder comunicárselo al equipo, igual me gusta estar en todo porque quiero que el show le guste al público y que también me guste a mí”, soltó sobre su propia autoexigencia.

En el último tiempo aprendió además a dominar sus propias ansiedades y encontrar un mejor balance entre las giras y el tiempo en el estudio de grabación: “Quiero sacar un disco recién en el próximo verano, un disco fresco, pero si no se da tampoco voy a apurar mi arte porque me corra una fecha como hice durante mucho tiempo”.

A comienzos del 2023, regresó a las novedades musicales con el estreno de “La Gira” junto a Rei y, hace poco más de una semana, presentó “Un Finde”, producida por BigOne y estrenada en el canal del productor y en colaboración con Ke Personajes: el nuevo hit junto a su gran aliado ocupa hoy el segundo lugar en Argentina entre las tendencias musicales de YouTube.

“Estoy muy tranquilo, decidiendo bien las canciones. Tratando de que los temas sean lo mejor posibles y que cada día me enamoren más. Luchando con las manijas, pero intentando ser profesional y respetando los tiempos para hacer bien las cosas”, añadió.

Sobre las colaboraciones, dijo que “no es una obligación hacerlo todos los días” pero es inevitable que surja a partir de los encuentros entre colegas: “Se trata de juntarse y compartir, ver cómo se siente cada uno y de divertirnos. Es algo que marca bastante a esta nueva generación”, completó el artista oriundo de Necochea.

Con un largo historial de composiciones y éxitos rotundos que compuso para María Becerra (“Miénteme”), Lali y Cazzu (“Ladrón”), por nombrar solamente algunos casos, Sauthier tiene ganas de seguir explorando esa faceta: “Después de una gira de seis meses, que me alejó bastante del estudio, me fui a Miami a hacer canciones para mí, pero también me guardé canciones para otros”.

“Ser compositor es algo que me apasiona mucho. Por suerte a FMK como artista le está yendo muy bien, pero hoy no quiero perder ninguna de las dos facetas. Estoy intentando encontrar un equilibrio para trabajar y exprimir las dos partes al cien por ciento”, añadió.

Télam ¿Qué sentís que viene a dejar esta generación en cuanto al sonido de una época? ¿Y tenés claro hacia dónde va?

FMK: Es algo que voy tratando de descifrar: en los últimos meses se fue todo más al carajo, en el buen sentido. Hay bachata, turreo, balada. Y me parece perfecto está bueno por aquellos artistas que sentían que tenían que hacer solo trap, que si no hacían lo que su público esperaba los iban a matar. Esta mescolanza está buena para que ellos también puedan tomar la bandera de otros géneros, probando otras cosas. Siento que se va refrescando constantemente. Creo tener una visión sobre lo que va a pasar y sé que hay que laburar mucho para que pase.

T: Comenzaste tu camino en Necochea, primero en competencias de freestyle y después dentro del trap ¿Cómo fue en aquel momento saltar hacia el reggaetón?

F: Fue un poco raro, pero se fue dando solo. Al principio sentía que no podía saltar del trap al reggaetón porque la gente se forma una imagen tuya o te encasilla en cierto lugar. Después uno se lo termina creyendo, y la verdad es que no es nada cierto. La gente al final quiere escuchar tu música, porque hoy se identifica más con la persona que con el arte. Empecé a hacer reggaetón en el 2013 porque desde siempre fue mi primer género y el que más me gustó. Después del "camp" que hicimos en 2019 con Big One en Colombia, retomé de vuelta con el género. Tenía un montón de temas guardados y ahí justo también se abrió la posibilidad de componer para otros artistas. Les empecé a decir a ‘chicos, tienen que empezar a hacer reggaetón, hay que cambiar la jugada’. Empezamos a ir al estudio con ellos y de repente empezaron a pegar esos temas, entonces ahí se me dio un lugar para entrar en el medio de una explosión de reggaetón acá en Argentina. Es que el reggaetón tiene una vibra especial.

T: ¿Y cómo definirías a este reggaetón argentina, que se cruza con la cumbia o con otros géneros?

F: Hoy en día hay una mezcla de sonidos muy grande: Reggaetón con bajada de trap, reggaetón con acordes de salsa, con esto y con lo otro. Entonces, más allá de que sea un mismo género, cada país tiene sus "yeites" para hacer su propio ritmo. Acá también está el RKT que ya está empezando a sonar en Miami un poco. Está muy bueno que en Argentina pasan los años y siempre sale algo nuevo. Tenemos una cultura musical muy grande; tenemos folclore, cumbia y tango. Siempre sale una propuesta nueva y media loca que termina impactando acá y que después se vuelve muy grande y un movimiento. Eso nos hace traspasar fronteras.

T: En algún momento contaste que durante un tiempo no la pasaste bien y que sufriste ataques de ansiedad, mientras además estabas enfrentando problemas contractuales ¿Cómo fue superar todo eso? ¿Qué mensaje te gustaría dar sobre esa experiencia?

F: La verdad es que todo parte de la cabeza, y el día que vos hacés el “click” se termina todo. A mí me pasó que ni bien arranqué, fue como un cambio de vida muy grande y justo firmé con unos chabones que no tenían la mejor de las intenciones. Caí en una depresión: no quería ni hacer música. Gracias al apoyo de la gente que me rodea, fui saliendo de eso. El año pasado como que se destrabó y empecé a disfrutar de lo que hacía, cuando entendí que millones de personas quisieran estar en el lugar en el que estoy. Un lugar donde yo quería estar y que por algo elegí. Hay que pensar en las cosas buenas que uno tiene, intentar salir adelante, pero también respetando aquel mal momento. Hoy mirándolo desde el ahora, siento que me ayudó mucho para entender por qué hoy no quiero volver a recaer en eso. Prefiero haberlo pasado al principio. Hoy hay días en los que me siento mal, pero en los que trato de mirar las cosas de la mejor forma.

Con información de Télam