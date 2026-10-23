Una figura que trabajó con Tinelli decidió hablar de su tumor: "A veces la vida te da un cimbronazo así"

Mery del Cerro, una de las caras que supo brillar en la pantalla de Marcelo Tinelli, decidió abrir una de las páginas más íntimas de su historia reciente. A un año de haber sido operada para extirparle un tumor de siete centímetros, la modelo compartió en sus redes un mensaje cargado de emoción, acompañado por imágenes tomadas durante su internación.

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Un síntoma que parecía menor

Todo empezó con algo que, en apariencia, no revestía gravedad: un dolor de panza. Sin embargo, esa molestia terminó derivando en una intervención quirúrgica que cambió por completo su manera de mirar la vida. Lejos de cerrar el episodio, el paso por el quirófano abrió un período todavía más difícil de sobrellevar.

Mery del Cerro contó el calvario que vivió.

La espera más larga

Tras la cirugía, la modelo debió aguardar 40 días hasta conocer los resultados. Fueron semanas marcadas por la angustia y las dudas. “En ese momento hubo algo en mí que se quedó en una especie de pausa. Sin entender por qué me estaba pasando. Para qué… Todavía hoy tengo algunas preguntas”, relató.

Aun así, reconoció que la experiencia dejó una huella profunda: “Hay algo que se transformó profundamente en mí”. Durante esa etapa intentó sostener la esperanza, mientras convivía con interrogantes que, admite, todavía no terminó de responder.

Lo que le dijeron los médicos

Uno de los momentos que más la marcó llegó de boca de los profesionales que la atendieron. Después de la intervención, le explicaron que su cuadro tenía características fuera de lo común, al punto de despertar el interés de la comunidad médica. “Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así”, le dijeron, según contó ella misma en su publicación.

Un año después, la gratitud

Hoy, al cumplirse doce meses de aquella operación, Del Cerro eligió poner el acento en el agradecimiento. Su reflexión llega, además, después de un tiempo especialmente sensible: en mayo de 2025 había atravesado la pérdida de un embarazo.

“¿Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da? Por eso trato de vivirla lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza, porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo”, escribió.

Y cerró con una frase que resume el aprendizaje que le dejó este capítulo: “Hay que vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí”.