Mery del Cerro se sinceró sobre La China Suárez: "No comparto"

Mery del Cerro rompió el silencio sobre su vínculo con "La China" Suárez tras el Wandagate.

Mery del Cerro contestó a los rumores de enfrentamiento con “La China” Suárez, su amiga de toda la vida y excompañera de elenco en Casi Ángeles. Tras meses de versiones de un distanciamiento entre ambas, la actriz reveló un dato clave sobre cómo es su vínculo al día de hoy. Además, opinó sobre el nuevo romance entre “La China” y Rusherking.

Desde que salió a la luz el Wandagate, el escándalo entre “La China”, Wanda Nara y Mauro Icardi, todas las versiones apuntan a que la amistad con Mery del Cerro se habría terminado, ya que Mery forma parte del grupo de amigas que tenían junto a Zaira Nara (hermana de Wanda), Paula Chaves y Gimena Accardi.

Después de meses sin dar declaraciones al respecto, la exparticipante de MasterChef Celebrity rompió el silencio. “No voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar. Cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, reveló en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

“La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. Por ahí no comparto tantas cosas de la diaria, pero porque ella tiene diferentes tiempos, porque no vivimos tan cerca, pero yo no tengo ningún problema ni estoy enojada ni peleada con nadie”, aseguró Del Cerro.

En referencia al escándalo entre Suárez y Wanda, Mery explicó que no le gusta meterse en temas que no le corresponden y que prefiere separar las cosas. “No tengo nada que ver, y los problemas que pueden tener otras personas, son de ellos. No me gusta tener conflictos con la gente, no me hace bien, realmente me angustia y me pone mal. Yo divido las cosas, no hablo con nadie de otra persona y no me gusta que me hablen mal de otra persona, me manejo así”, cerró.

La opinión de Mery del Cerro sobre el romance entre “La China” Suárez y Rusherking

Por último, cuando le preguntaron por su opinión sobre el nuevo vínculo entre “La China” y Rusherking, Del Cerro opinó que “cada uno tiene que hacer lo que le parece y ser feliz con su vida”. Sobre las críticas que recibió “La China” al respecto, señaló: “Es parte de la gente que siempre va a criticar. La gente critica porque es fácil hacerlo, pero después me encanta verlos felices, que estén bien y enamorados. Es un tema de ellos y nadie tendría que opinar. Somos personas expuestas, perfecto, opiná, pero con un límite”.