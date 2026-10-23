Una figura de TN anunció que está embarazada: "Es una bebita"

Una periodista de Todo Noticias sorprendió al compartir en redes sociales unas emotivas imágenes de cómo está atravesando el embarazo.

La periodista de Todo Noticias (TN), Sofía Kotler, anunció que está embarazada y sorprendió a sus seguidores de su cuenta personal de Instagram. Asimismo, la comunicadora publicó una serie de imágenes y comentó cómo atraviesa esta maravillosa etapa.

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En ese marco, acompañó las fotografías con unas sentidas palabras sobre el embarazo: “Estos últimos días vinieron con tanto amor que no puedo dejarlos olvidados en mi carrete”. En las imágenes, aparecen sus amigas, su perro y su pareja, Guido Cardero.

Sin embargo, el anuncio lo dio hace tan solo un mes en la pantalla de TN y acompañada de su equipo. En ese momento, la periodista explicó los motivos de su ausencia y lo emocionada que estaba por este momento único de su vida: “Estoy embarazada. Estoy esperando una bebita. Estoy muy contenta, muy feliz, toda la familia está muy feliz”.

Quién es Guido Cardero, el esposo de Sofía Kotler

Sofía Kotler y Guido Cardero están en pareja hace 16 años. Sin embargo, Cardero mantiene un perfil bajo tanto en los medios como en las redes sociales. Según los medios, la pareja de Kotler reveló que trabaja en una Compañía de Gestión de Destinos llamada Signature DMC.

Guido Cardero junto a Sofía Kotler.

La pareja se casó en 2022. En ese entonces, la periodista señaló: “Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Pocas frases me parecen tan acertadas como esta. Después de dos años de haber soñado con nuestra fiesta de casamiento, ocurrió. Y todo fue alegría: el sol brilló a toda hora, la familia y los amigos fueron el mejor sostén y la emoción estuvo a flor de piel”.

Por otra parte, la boda por civil fue en 2021, durante la pandemia por coronavirus, y al compartir en la red las fotografías de la celebración, expresó: “Aunque no soy partidaria de compartir el minuto a minuto de la vida privada en las redes, creo que en esta ocasión, vale la pena”.