Un documental alemán se lleva el máximo lauro en el Fidba

El Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires (Fidba) premió hoy a "a Anima - My Father's Dresses", de la alemana Uli Decker, como Mejor Película Internacional en el certamen que finaliza mañana con funciones especiales y la gala de clausura.

En tanto que en la Competencia Argentina de Largometraje fue La tara, de Amparo González Aguilar, la que se llevó el palmar de la categoría, informó hoy la organización.

En el caso del filme de Decker, el jurado la premió "por la capacidad de hacer de una historia personal una reflexión universal sobre los mandatos de género y las limitaciones que nos imponen cómo sujetos en tanto nuestra relaciones con otrxs y nosotrxs mismxs, utilizando recursos cinematográficos originales, eficientes y que potencian la empatía".

Respecto a la película de González Aguilar, se trata de un documental en el que a partir del hallazgo de la banda sonora de "Tararira", la única película surrealista argentina filmada en 1936, los Hermanos Aguilar se disponen a desenmarañar la historia familiar en cruce con los grandes eventos políticos del siglo XX.

Mañana, en la Sala 1 del Cultural San Martín, con entrada libre y gratuita, se verá la película de Decker a las 17; a las 19 se proyectará "La tara", mientras que la clausura estará en manos, a las 21, de "The History of the Civil War", de Dziga Vertov.

Con información de Télam