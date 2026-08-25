El periodista Eduardo Feinmann expuso en A24 la situación económica de una pareja de "clase media baja" que, pese a acumular más de dos décadas de antigüedad laboral, enfrenta dificultades para llegar a fin de mes en medio de la crisis profundizada por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei.

"Hoy me contaba una persona que conozco. Clase media baja", comenzó Feinmann al presentar el caso durante su programa. El periodista explicó que se trata de un hombre que lleva 21 años de servicio en su trabajo. Aunque no precisó públicamente dónde se desempeña, destacó la extensa trayectoria laboral de la persona.

Además, señaló que no se trata de un hogar con un único ingreso. "Trabajan los dos, la mujer y él", contó Feinmann. La mujer también tiene una larga antigüedad laboral. “La mujer también, con 20 o 21 años de servicio”, detalló el conductor.

Feinmann se pudrió finalmente y expuso la crisis provocada por Milei.

La situación de los trabajadores

Feinmann puso el foco en la situación de los ingresos familiares y en la dificultad para cubrir los gastos cotidianos pese a que ambos integrantes del matrimonio trabajan. "Con el sueldo de ambos, a veces no llegan y a veces apenas llegan a fin de mes", afirmó.