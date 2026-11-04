Un famoso actor argentino se separó tras 10 años en pareja: "No me gusta"

Un reconocido actor argentino habló por primera vez sobre su presente emocional y se refirió a su separación tras 10 años en pareja.

Tras su paso por la última edición de Paparazzi Fest, Lionel Ferro llegó al evento acompañado por Matías Ochoa y despertó interrogantes sobre su presente personal, luego de su separación de Amira Chediak. Durante el encuentro, el influencer habló con la revista anfitriona sobre el momento que atraviesa y, aunque evitó profundizar en los detalles de su vida privada, dejó abierta la posibilidad de una eventual reconciliación con la madre de sus hijos.

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Al ser consultado sobre su situación sentimental, Ferro explicó que prefiere mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos de la exposición pública. Sin embargo, no descartó que el vínculo pueda cambiar con el paso del tiempo: “No me gusta hablar de mi vida privada, porque todo puede pasar en la vida, aparte es la mamá de mis hijos y le tengo mucho respeto”.

Por otro lado, en medio de las versiones que circularon sobre los motivos que habrían provocado la crisis de pareja, también trascendieron distintas informaciones sobre el comportamiento del influencer. Una de las versiones fue difundida por Pochi, de Gossipeame, quien aseguró que Ferro habría estado en un boliche “levantando chicas”.

La historia de amor de Lionel Ferro y Amira Chediak

La historia de amor entre Lionel Ferro y Amira Chediak comenzó gracias a amigos en común y a las redes sociales. Según contó el propio actor en una entrevista con Paparazzi, se conocieron cuando una amiga de Amira le dijo que quería presentarle a alguien con quien, según bromeó, terminaría casándose.

Con el tiempo, la pareja compartió viajes, proyectos y distintos momentos de su vida personal. En junio de 2019 nació Roma, su primera hija, y en diciembre de 2021 llegó Donato. Luego, en una entrevista publicada por Infobae en mayo de 2024, contaron que atravesaron algunas crisis y se tomaron ciertos tiempos, pero lograron continuar juntos y construir una familia.