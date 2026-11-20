La muerte de Marcos Camino volvió a poner en primer plano una interna que atravesaba a Los Palmeras desde hacía tiempo. En las últimas horas, trascendieron detalles de los intentos de reconciliación con Cacho Deicas que no llegaron a concretarse. La historia suma un capítulo de tensión justo en medio del duelo.

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¿Quién era Marcos Camino dentro de la banda?

Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, murió el martes 10 de noviembre a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. El grupo lo despidió con un comunicado en el que expresó “profundo dolor” y pidió respeto por la intimidad de la familia.

La banda sigue peleada tras la muerte de Marco Camino.

Lo que contó Ochoa

La información la dio el periodista Pepe Ochoa en LAM. Según su relato, Camino habría intentado comunicarse varias veces con Deicas durante noviembre, antes de su fallecimiento. El objetivo era recomponer el vínculo de cara a un homenaje en los premios Martín Fierro.

Sin respuesta

De acuerdo con el periodista, los hijos del cantante no respondieron a esos llamados. Según contó, el intento quedó en la nada y la reconciliación nunca se produjo. La polémica creció cuando Sandra, pareja de Camino, decidió contactar a los hijos de Deicas para pedir explicaciones por la falta de diálogo. Según la información difundida en el programa, uno de ellos le habría contestado con una frase terminante: “No nos contactes nunca más en tu vida”.

La respuesta en redes

Indignada, Sandra publicó un descargo contra el entorno de Deicas. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, escribió, y dejó en evidencia que el conflicto seguía abierto incluso después de la muerte del músico.

Una disputa de años

La disputa entre Camino y Deicas se había profundizado entre versiones de desacuerdos económicos y contractuales. Aunque Los Palmeras despidieron públicamente al acordeonista con un mensaje de respeto, las revelaciones de LAM reavivaron la controversia sobre una reconciliación que nunca se dio.

Entre llamados sin respuesta, mensajes cruzados y un homenaje que quedó en el aire, la historia de Los Palmeras muestra un final que muchos esperaban distinto. Por ahora, lo único que se escucha es el eco de un grupo que, tras su despedida, sigue lidiando con lo que quedó sin resolver.