Posponen la participación de Dave Chappelle para recaudar fondos en una escuela ante posible boicot

La participación que el comediante estadounidense Dave Chappelle iba a realizar en un evento para recaudar fondos en la escuela donde cursó su secundaria fue pospuesta ante la posibilidad de que sus estudiantes boicoteen la presentación vaciando la convocatoria, se informó hoy.

La escuela Duke Ellington of the Arts de Georgetown, Washington DC, pospuso la presentación de Chappelle ante la posibilidad de un boicot al evento y resolvió no cancelarla en respaldo al comediante, además de criticar a la denominada "cultura de la cancelación".

La escuela indicó que algunos estudiantes "se sintieron incómodos con comentarios de Chappelle sobre personas transgénero en su especial de Netflix 'The Closer'" y, en consecuencia, el espectáculo programado para el próximo 23 se trasladará al 22 de abril.

"No todos aceptarán un punto de vista particular de un artista pero rechazamos la noción de que la cultura de la cancelación sea saludable o un modo constructivo de enseñar a los alumnos cómo la sociedad debe equilibrar la libertad creativa y la protección de los derechos y dignidad de sus miembros", dijeron las autoridades de la escuela.

Lo recaudado hubiese sido destinado a un nuevo teatro que tendrá el nombre del comediante, reportó el sitio Politico.

En "The Closer", Chappelle defendió a J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter que también fue acusada por algunos activistas transgénero en redes sociales por decir que "si los sexos no existen, la realidad vivida por las mujeres globalmente queda borrada".

"Conozco y quiero a las personas transgénero, pero borrar el concepto de que existen sexos elimina la posibilidad de muchas de discutir de forma significativa sobre sus vidas", había dicho Rowling.

Por su parte, tras respaldar a Rowling y criticar a sus detractores, Chappelle sostuvo que coincide con la escritora, ya que "el género es una realidad".

El mes pasado, tras protestas de algunos empleados de Netflix pidiendo que la empresa censure "The Closer", Chappelle dijo estar dispuesto a reunirse con sus detractores con la condición de que hayan visto el especial en su totalidad.

