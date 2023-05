Fundador del grupo Menudo es investigado por acusaciones de abuso sexual

A la vez que la plataforma de streaming norteamericana Peacock estrenó una serie sobre el grupo juvenil puertorriqueño Menudo, Edgardo Díaz, fundador de la banda, comenzó a ser investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por acusaciones de abuso sexual contra un exmiembro del conjunto en la década de 1980.

La información cursada al periódico Los Angeles Times indicó que la investigación se centra en un ataque supuestamente ocurrido en el Hotel Biltmore, ubicado en el centro de Los Ángeles.

Aunque la serie documental “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, no se centra en la figura de Díaz, allí Roy Rosselló, exmiembro del grupo que fue sensación mundial en los ’80 y que también integraron los hermanos Menéndez y los reconocidos Ricky Martin y Draco Rosa, expresó: “Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo (Díaz) simplemente me vio y se enamoró de mí”.

Rosselló alegó que Díaz lo llevó a una habitación de un hotel, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó después de descubrir que con sus compañeros había invitado chicas de su edad a ese alojamiento.

“Él me dijo: 'Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mío. No te voy a compartir con nadie’”, aseguró el actor y cantante, de 53 años.

Con información de Télam