El compositor Danny Elfman acusado de incumplir un acuerdo en el marco de una denuncia de abuso

El compositor de cine y televisión Danny Elfman, conocido por crear el tema principal de "Los Simpson" y la música detrás de los filmes "El extraño mundo de Jack", "Hombres de negro" y "Spider-Man", entre otros, fue demandado por incumplir el pago de un acuerdo económico en el marco de una acusación por acoso sexual, informó la prensa internacional.

De acuerdo con una investigación de la revista Rolling Stone que recogió el sitio especializado Variety, Elfman acosó sexualmente a la pianista y compositora Nomi Abadi.

Según la publicación, en una denuncia policial de noviembre de 2017, Abadi alega que Elfman se expuso y se masturbó frente a ella varias veces. Rolling Stone afirma que el informe policial calificó las acusaciones como "exposición indecente".

Seis años después, en comunicado a la revista, Elfman negó todas las acusaciones afirmando que no se expuso ni se masturbó frente a Abadi. Describió su relación como "platónica" y afirmó que "Abadi había intentado perseguir a Elfman románticamente y tomó represalias contra él después de que rechazó sus avances".

En el artículo también se alega que Elfman obligó a Abadi a una sesión de fotos desnuda, afirmando que sería una "sesión artística", que él negó. También está acusado de enviarle por correo electrónico un vaso de lo que supuestamente era semen pero un representante de Elfman destacó que el compositor "nunca afirmó que era semen" y clasificó el mail como "un eslogan provocativo que pretendía ser una broma".

"Es insoportable considerar que una carrera de 50 años puede ser destruida como resultado de acusaciones viciosas y totalmente falsas sobre conducta sexual inapropiada", dijo Elfman en el comunicado a la revista.

Y agregó: "Las acusaciones simplemente no son ciertas. Permití que alguien se acercara a mí sin saber que yo era su 'enamoramiento de la infancia' y que su intención era romper mi matrimonio y reemplazar a mi esposa. Cuando esta persona se dio cuenta de que quería distanciarme de ella, me dejó claro que pagaría por haberla rechazado. No he hecho nada indecente o incorrecto, y mis abogados están listos para demostrar con abundante evidencia que estas acusaciones son falsas".

Su portavoz también le dijo a la publicación que el acuerdo económico de años atrás fue una reacción al movimiento #MeToo: "Cuando se enfrentó a las amenazas de la otra parte de hacer públicas las falsedades en el apogeo del movimiento #MeToo, [Elfman] se enfrentó a la elección entre llegar a un acuerdo y continuar su carrera y ganarse la vida para su familia o pelear lo que en ese momento era una batalla imposible para decir la verdad: Danny eligió a su familia".

Abadi, que no prestó declaraciones para la Rolling Stone, había firmado un acuerdo de confidencialidad con Elfman en julio de 2018 por 830.000 dólares "sintiendo que no tenía otra opción". Un amigo de Abadi que habló con la publicación dijo: "Ella sintió que su carrera terminaría si decía que Elfman era un asqueroso. Y ella tiene razón. Lamento decirlo, pero desafortunadamente así es como funciona esta industria".

Sin embargo, Abadi recientemente presentó una denuncia contra Elfman ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por incumplimiento del acuerdo. En los documentos judiciales, que fueron obtenidos por Variety, el equipo legal de Abadi describe que las partes habían acordado hacer cuatro pagos en el transcurso de cinco años que no sucedieron.

A principios de este año, Abadi se unió a un grupo de sobrevivientes de conducta sexual inapropiada en una conferencia de prensa durante el fin de semana de los Grammy para instar a la industria de la música a dejar de permitir la cultura del acoso. Además, es la fundadora de la Female Composer Safety League (FCSL), una organización dedicada al empoderamiento de las mujeres que trabajan en el negocio.

Con más de cien bandas sonoras para películas a lo largo de su carrera de cuatro décadas, Elfman es conocido por su larga asociación con Tim Burton en películas como "Batman", "Beetlejuice", "El joven manos de tijera" y la serie de Netflix "Merlina". También fue responsable de la música de películas de superhéroes, como "Doctor Strange en el multiverso de la locura" de Marvel y películas ganadoras de un Oscar como "En busca del destino" y franquicias taquilleras como "Hombres de negro" y "Cincuenta sombras de Grey".

Con información de Télam