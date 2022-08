Beyoncé cambia la letra de una canción por las criticas en redes sociales

La cantante Beyoncé deberá cambiar la letra de una canción de su flamante disco "Renaissance" luego de críticas recibidas en las redes sociales por el uso de la palabra "spazz", cuya traducción es "espástico".

Según publicó el sitio Variety, que se comunicó con miembros del equipo de la vocalista, confirmaron que pese a la gran recepción que tuvo el álbum lanzado el 29 de julio, la artista cedió ante las críticas de los internautas.

El verso dice "Spazzin’ on that ass, spazz on that ass", que se puede traducir como un movimiento "espástico" sobre el "culo". Aunque la traducción de "espástico" es "spastic", "spazz" es tomado del "slang" (palabras callejeras, de uso común) y esto desató la furia de varios oyentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La palabra, aunque no fue usada intencionalmente de forma dañina, será reemplazada", dijeron desde el entorno de Beyoncé. Lo mismo sucedió, días atrás, con la cantante Lizzo, quien se vio obligada a eliminar la misma palabra de una canción.

Con información de Télam