"Succession", "The Bear" y "Last of Us" lideran las nominaciones de los TV Critics Awards

"Succession", "The Bear" y "Last of Us" lideran las nominaciones de los TV Critics Awards, premios en los que HBO tiene la mayor cantidad de menciones.

La 39° gala de los TV Critics Awards es encabezada en nominaciones por HBO (20), a partir del éxito de "Succession" (5), "Last of Us" (5) seguida por FX (10), que produce "The Bear" (5) y Disney (9).

Las categorías fueron definidas por los más de 200 miembros de la Asociación de Críticos de la Televisión, informaron los portales de Hollywood.

Las producciones en competencia en Mejor drama sitúan a ganadores anteriores como "Better Call Saul" y "Succession", sumadas a "Andor", envío de la franquicia de "Star Wars", "Interview With the Vampire", "The Good Fight", "The Last of Us", "The White Lotus" y "Yellowjackets".

En el rubro comedia las propuestas que se disputan el premio son "Abbott Elementary", "Barry", "Poker Face", "Reservation Dogs", "Shrinking", "The Bear", "The Other Two" y "What We Do in the Shadows".

Con información de Télam