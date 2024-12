Agredieron a un periodista fuera de Casa Rosada: "Zurdo"

Un camarógrafo de IP Noticias fue agredido durante la cobertura del año de gestión de Javier Milei en el Gobierno. El trabajador de prensa se encontraba frente a Casa Rosada donde fue lastimado a golpes por un manifestante.

Según detallaron desde la cuenta de IP Noticias, frente a Casa Rosada y al grito de "zurdo", agredieron a golpes al camarógrafo de Jorge Occhiuzzi. "Recién mientras trabajaba cubriendo la salida de Milei fue agredido nuestro camarógrafo. Tiene un corte en el cuello y quedó conmocionado", detallaron en su cuenta de X donde mostraron las circunstancias del hecho violento.

En este marco, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudiaron el hecho y apuntaron que "la incitación a la violencia contra la prensa desde lo más alto del gobierno fue una marca del primer año de gestión de Milei. Lo que le pasó al camarógrafo de IP es una muestra de las graves consecuencias que eso puede traer. Nos solidarizamos y volvemos a alertar", expresaron.

En la filmación se observa cómo un manifestante comienza a agredir al trabajador mientras cubre la salida de Milei de la Casa Rosada durante el festejo por el primer año de gestión de la administración Libertaria. "Estos hechos son parte de los ejes que relevamos, analizamos y denunciamos como ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información", remarcaron desde Sipreba.

En un reciente informe presentado por el sindicato sobre la Libertad de Expresión en el primer año de Javier Milei de observó la creciente represión y la falta de fondos para medios populares como también se registró más de 50 periodistas heridos y un 76% de trabajadores de prensa en la pobreza.

La Policía "molió" a palos a un periodista de El Nueve y tiene "la visión comprometida"

En marzo, en el marco de una marcha del Polo Obrero que dejó un saldo preocupante de heridos por las fuerzas de represión de la Policía y uno de ellos fue un periodista de El Nueve e IP Noticias, que debió ser asistido por sus colegas debido a la golpiza que recibió y lo imposibilitó a movilizarse por su cuenta.

En un video que subió la señal de noticias IP Noticias puede verse como el periodista Carlos Ferrara es asistido por un grupo de personas luego de sufrir una brutal golpiza de la Policía, que reprimió manifestantes y a otros periodistas que fueron a cubrir la movilización en Puente Pueyrredón como Luciana Arias, del programa Desayuno americano (América TV).

En las imágenes se vio a Ferrara con el torso desnudo y marcado a rojo por los golpes, siendo arrastrado por un grupo de manifestantes que encaran a la Policía para cuestionarle el ataque a un comunicador de prensa. El Destape consultó al delegado de Sipreba de IP Noticias quien reveló que Ferrara se encuentra "muy golpeado" y "con la visión comprometida" a la espera de un oftalmólogo que lo revise, por los gases que fueron directo a sus ojos. Esta no es la primera vez que el periodista se enfrenta a una situación tensa: en enero del 2022 se desmayó en medio de un móvil desde la puerta del Teatro Colón y asustó a sus compañeros de Telenueve Digital.

"Ese día hacía mucho calor y sentía que me faltaba el aire. Yo le había dicho a mi compañero que me faltaba el aire, que no me sentía bien. Pero tenía que aguantar, por lo menos, hasta las 12:00. Estábamos en la sombra, tomando agua, hasta que empieza el noticiero. Hacemos el móvil y yo empiezo a sentir que no, que no respondía. Que no podía seguir. Hasta que, en un momento, sentí que se me fue todo a negro y me caí”, recordó el cronista tiempo después del episodio que se hizo viral por la reacción aterrada de Claudio Pérez, conductor del noticiero en ese entonces, y los memes que circularon en X (ex Twitter)