Escándalo entre dos figuras de Telefe: "Mis abogadas...".

La pelea entre Luana Fernández y Cinzia Francischiello, que comenzó durante la convivencia en Gran Hermano y continuó después de abandonar la casa, escaló a la Justicia. La exparticipante del reality decidió presentar una denuncia civil contra su excompañera, cansada de las acusaciones que, según sostiene, perjudicaron su imagen y también afectaron a su familia.

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La noticia se conoció en LAM, donde Fefe Bongiorno reveló los detalles de la presentación judicial. Según explicó el panelista, Fernández inició una demanda por daños y perjuicios y solicitó una medida cautelar para que Cinzia deje de mencionarla públicamente. El pedido incluye una consecuencia económica concreta: “Que cada vez que la nombren a partir de ahora paguen un millón de pesos”, detalló Bongiorno al explicar el alcance de la medida solicitada.

En el caso de la venezolana, la presentación exige que deje de calificar a Luana como “cleptómana”, “ladrona” o con términos similares, y que no le atribuya delitos de robo o hurto que no hayan sido establecidos judicialmente. La propia Fernández explicó los motivos de su decisión en un audio que fue puesto al aire en el programa de América: “Decidí con mis abogadas y mi mamá hacer la denuncia por todas las barbaridades y cosas que no son reales que dijeron tanto Cinzia como Pilar Smith. Trataron de mancharme desde que salí de la casa diciendo cosas que no son reales, lo cual afectó muchísimo a mi familia y mi nombre”.

Luana Fernández denunció a Cinzia, ambas exparticipantes de Gran Hermano.

Y fue todavía más contundente al justificar por qué decidió avanzar legalmente: “En todo momento trataron de manchar mi imagen con cosas que no existen porque legalmente hay decenas de pruebas donde a mí no se me involucra en absolutamente nada malo”.

Pilar Smith también quedó implicada en la denuncia de Luana Fernández

Cinzia no es la única señalada en esta presentación judicial. La periodista Pilar Smith también fue denunciada por la exparticipante de Gran Hermano, aunque por motivos diferentes. En su caso, Fernández busca impedir que la vincule públicamente con una causa penal relacionada con delitos contra la integridad sexual de menores, ya sea como imputada, partícipe o persona relacionada con esa investigación. También pidió que se eliminen los contenidos digitales vinculados con esas referencias.

Al escuchar la información en LAM, Smith aclaró que todavía no había recibido ninguna notificación, aunque su abogada ya estaba al tanto. Además, defendió su trabajo periodístico: “Yo sostengo lo que relaté del hecho y hablé con testigos, así que llegado el caso si tengo que presentar la información en la Justicia lo voy a hacer porque todo lo que conté me basé en testimonios de testigos”. La periodista también aseguró: “Yo recuerdo lo que hablé con testigos de ese caso que me informaron acerca del proceder de ella, pero yo no hablé de imputación ni nada”.

Por su parte, Luana cerró su descargo con una advertencia dirigida a las dos denunciadas: “Lo que busco con esto es que ellas no me vuelvan a nombrar”. Y remató: “Si tiran mierda, van a tener sus consecuencias”.