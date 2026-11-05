Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann expuso los resultados de un informe de la consultora Adhoc, especializada en métricas y seguimiento del ecosistema digital, que alertó sobre el deterioro sostenido del clima social en las plataformas hacia la figura del presidente Javier Milei.

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De acuerdo con el relevamiento difundido al aire, el mandatario acumula nueve meses consecutivos de balance negativo en las redes sociales. El periodista detalló que durante el mes de octubre la brecha en el humor social volvió a ampliarse de manera significativa, al registrarse una suba de cinco puntos en la negatividad y un retroceso de tres puntos en las menciones de carácter positivo.

El impacto de las declaraciones sobre el bolsillo

El estudio presentado por Eduardo Feinmann señaló que el escenario adverso en el espacio virtual se profundizó a partir de las declaraciones públicas del jefe de Estado en las que se refirió a las dificultades económicas que atraviesa la sociedad, puntualmente sobre que la gente no llega a fin de mes. A partir de esa intervención discursiva, el monitoreo detectó una alteración directa en el volumen y el tono del intercambio en línea.

"Desde su declaración sobre que la gente no llega a fin de mes, la declaración del presidente Milei, los últimos 10 días de octubre registraron más conversación y también más críticas hacia Milei", remarcó el conductor de Radio Mitre al describir el impacto que tuvieron esas palabras en el humor de los usuarios.

"Escuchen el viento": la advertencia de Feinmann

Frente a estos indicadores, Eduardo Feinmann lanzó una advertencia hacia los sectores oficialistas que suelen adjudicarse la hegemonía en el debate de las plataformas digitales. El periodista cuestionó la idea de que el oficialismo mantiene un control absoluto de las tendencias y las conversaciones públicas en las redes sociales.

"Escuchen el viento, ¿no? Escuchen el viento, porque los libertarios se creían los dueños de las redes sociales, ¿no? Y que la manejaban a piacere y que dominaban el ecosistema digital, parece que no estaría ocurriendo", concluyó Eduardo Feinmann sobre la consolidación del ciclo de negatividad más extenso que enfrenta la gestión presidencial en el ámbito virtual.