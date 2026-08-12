Polémico comentario de Majul sobre el cobro de aranceles a extranjeros en salud pública: "Un poquito más"

En el programa radial que conduce el periodista ultra oficialista Luis Majul, los conductores debatieron sobre la implementación de aranceles en la salud pública para extranjeros y usuarios de prepagas, una medida que ya aplican la provincia de Salta y la Ciudad de Buenos Aires. Consideraron que se trata de una política "sensata" y propia de un "Estado inteligente".

Durante la conversación, recordaron que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que la Ciudad recauda entre 120 y 150 millones de dólares por año a través de este sistema. "Más intereses, creo que era un poquito más", señaló uno de los conductores. Ese dinero se destina a obras públicas vinculadas con la salud.

La recaudación y su destino

"El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo: 'Desde que implementamos esto, recaudamos aproximadamente, yo no sé si 120 o 150 millones de dólares por año'", citó el locutor. Su compañero confirmó el número y agregó: "Exacto. Más intereses, creo que era un poquito más, pero el número es el que vos dijiste".

Los conductores subrayaron que esos fondos se utilizan para obras públicas en el sistema de salud. "Y tiene mucho sentido eso", afirmaron. También destacaron que la gestión de Macri comenzó a cobrar a las prepagas cuando un afiliado utiliza un hospital público, algo que no se hacía antes.

La discusión sobre las universidades

El debate se extendió al ámbito universitario. "Hay una gran discusión sobre los aranceles, por ejemplo, en las universidades públicas, ¿eh? Una discusión que me parece que tiene mucho sentido y que hay que profundizar", planteó uno de los conductores. La reflexión surgió en el marco de la idea de un "Estado inteligente" que cobra por lo que debe cobrar.

Los conductores concluyeron que la medida en salud pública es un ejemplo de eficiencia estatal, al replicar modelos de otros países donde los extranjeros y quienes tienen cobertura privada también pagan por el uso del sistema público.