Definen la demanda por plagio contra Ed Sheeran por "Shape of You", el tema más escuchado de Spotify

El juicio por plagio contra músico inglés Ed Sheeran entró en la última etapa procesal, en la que se definirá si su canción "Shape of You", la más escuchada en la historia de Spotify, tiene similitudes con un tema del compositor Sami Chokri, quien inició la demanda hace cuatro años.

El conflicto por los derechos del single de Sheeran, que figura en los créditos como autor de la canción junto a Johnny McDaid, integrante de la banda escocesa Snow Patrol, es llevado por el Tribunal Superior de Justicia de Londres.

El caso lleva ya cuatro años de proceso y fue iniciado por Sami Chokri, artista de música electrónica que usa el seudónimo "Sami Switch", y el productor Ross O'Donoghue, quienes alegan que "Shape of You" tiene similitudes con el single de Chakri "Oh Why", informó el sitio especializado Variety.

En los créditos de la canción cuestionada también figura el productor británico Steven McCutcheon, profesionalmente conocido por "Steve Mac".

En 2018, Sheeran, McDaid y McCutcheon iniciaron un procedimiento legal para que Chokri y O'Donoghue hicieran una declaración diciendo que no había violación de derechos de autor, a lo que estos iniciaron una contrademanda exigiendo reparos y una parte de las ganancias generadas por la canción.

"Shape of You" fue un éxito enorme desde su lanzamiento, al punto que fue el primer track en la historia de Spotify en alcanzar los 3 mil millones de escuchas en 2021.

Las autoridades regulatorias del sector, que administran las regalías de la industria musical, optaron por suspender las ganancias de Sheeran, McDaid y McCutcheon hasta que la disputa en curso concluya.

No es la primera vez que Sheeran es objeto de acusaciones por plagio: en 2016 le hicieron un juicio por los derechos de autor del single "Photograph" y dos años después, por 100 millones de dólares, por la canción "Thinking Out Loud".

En el primer caso, se llegó a un acuerdo extrajudicial y, en el segundo, se estima que aún sigue en proceso.

La etapa final del juicio por "Shape of You" durará aproximadamente tres semanas, a cargo del magistrado Antony Zacaroli.

Con información de Télam