El periodista Nelson Castro analizó la situación económica del país, las consecuencias directas del ajuste del gasto público y la fuerte retracción de la actividad comercial debido al modelo libertario de Javier Milei. Durante su editorial, el conductor recuperó una definición política de Mauricio Macri para explicar el dilema que enfrenta el esquema oficial en materia de recaudación y sostenibilidad financiera.

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Castro explicó el mecanismo recesivo que se desata cuando la administración económica se limita a achicar partidas sin reactivar la producción. Según señaló, la caída del nivel de actividad golpea de manera directa el aporte tributario y genera una trampa fiscal.

"Cuando todo se reduce a cortar cortar cortar... Entrás en un círculo vicioso, porque la actividad económica cae tanto que no hay quien aporte impuestos por esto, por evasión, por aquello, por lo otro", remarcó el periodista en Rivadavia AM 630 sobre la pérdida de sustentabilidad de los ingresos del fisco.

En ese sentido, el conductor advirtió que la merma en los recursos del Estado termina retroalimentando el propio ajuste: "Y tenés que cortar más, lo cual hace más negativa la ecuación económica. Es todo un problema", puntualizó sobre la dinámica contractiva.

Consumo masivo en baja y avance de las importaciones

Nelson puso el foco en el comportamiento cotidiano de las ventas minoristas y las transformaciones que experimenta la demanda. Castro remarcó la disparidad existente entre el comercio virtual y las compras presenciales en los establecimientos tradicionales.

"Ahí empieza la discusión de no hay consumo. Sí, hay consumo online, lo estamos viendo, crece y crece muchísimo si se lo compara con los medios tradicionales", explicó. En contraposición, contrastó ese fenómeno con el deterioro en los locales físicos: "Cuando vemos consumo masivo, la compra del supermercado... mientras los canales como supermercados, mayoristas, kioscos vienen con dato negativo".

Asimismo, Castro abrió el interrogante sobre el impacto del ingreso de bienes extranjeros en detrimento del entramado productivo local. "La pregunta es si todo lo que se vende, incluso en el consumo masivo, es producción nacional o no, o si ya va perdiendo terreno", advirtió el conductor, y concluyó haciendo referencia a la presencia de mercadería internacional en las góndolas: "Hoy los supermercados están vendiendo ropa que viene del exterior. Estamos viendo producción internacional en distintos rubros... el boom de lo que hace a las importaciones".