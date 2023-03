Don Rouch y su historia como mánager del rapero YSY A

Luego del final del Quinto Escalón, la competencia de freestyle callejero más influyente de habla hispana y de la que emergieron algunos de los artistas más populares de la escena urbana, Don Rouch siguió al lado de YSY A, primero como amigo y luego como mánager durante cuatro años.

“Arranqué siendo el joyero y nos hicimos amigos porque compartíamos un montón de cosas. Cuando se rompe lo del Quinto, él arrancó con su carrera musical y como yo tenía cierta experiencia por tener más edad y haber tenido un negocio en la calle, porque la calle te enseña muchas cosas, confió en mí para que trabajemos juntos”, contó.

Y agregó: “Le dije que podía trabajar tranquilo sin pensar en el ruido de afuera, que es un poco lo que al principio te puede llegar a marear un poco. Yo sabía la bestia que era como artista. Ahí arrancamos a trabajar, creo que para la época que salió ‘Pastel con Nutella’ que lanzamos desde Cuba, con el crédito de una tarjeta para celular, como si estuviérmos en cana (risas)”, añadió

Una de las creaciones más célebres hoy de 0800 Don Rouch es la cadena que su amigo luce en la portada de su último disco “YSYSMO”, que tendrá un lugar especial y destacado dentro de “Exposición en el Infierno”:

“Nadie más que él se merece el presente que tiene. Es una realización suprema la que hizo”, señaló.

“En esos cuatro años que estuvimos juntos, nos metimos en una industria que no sabíamos cómo se manejaba. Cualquiera me decía ‘¿estás seguro, Roque?’. Yo sentía seguridad por él, por lo que era como artista, y sabía que podía ayudarlo para que pudiera estar tranquilo y encontrar una estabilidad para conseguir todo aquello que soñaba”, dijo.

Hoy no descarta volver a involucrarse en la industria de la música (“nunca digas de esta agua no he de beber”) pero a sus 32 años su única prioridad es su camino en la orfebrería donde todavía tiene “metros de tela para cortar”.

Don Rouch agradece haber sido un testigo directo de aquel surgimiento de la escena y elude tener que elegir cuál de todas las canciones en las que aparece mencionado es su favorita.

Su nombre aparece en "Mi chain de Roque" y "Sin Mirar" de Duki, en "Karma" de Neo Pistea, en "Todo de Oro", "Pastel con Nutella", "Dame Droga" de YSY A.

"Es como decir a cuál de tus hijos querés más. Le tengo una valoración especial a todos esos temas porque fueron al principio, cuando estábamos conociéndonos y éramos todos pibes de la calle, en un punto", reflexiona.

Con información de Télam