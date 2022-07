Nick Cave presenta un nuevo documental sobre sus procesos creativos

El reconocido músico australiano Nick Cave recorre sus procesos creativos y su actualidad artística en el documental "This Much I Know to Be True", dirigido por su compatriota Andrew Dominik y que funciona como secuela temática del anterior largometraje de 2014, "20.000 días en la Tierra".

El proyecto tuvo su estreno internacional en el Festival de Berlín el pasado 12 de febrero y estará disponible desde mañana por la plataforma Mubi.

La película explora la relación creativa entre el artista y Warren Ellis, productor y colaborador en el último álbum de Nick Cave and the Bad Seeds, "Ghosteen" (2019), y coautor de "Carnage" (2021), discos cuyas canciones son interpretadas en este nuevo documental en un formato íntimo en un estudio, con el aporte de varios músicos.

"No tengo realmente un sentido de forma y orden... pero la cosa es simplemente estar en el momento. Y es cuestión, supongo, de ver qué ocurre. Estamos solo tirándonos cosas e ideas, como estar sentados y empezar a tocar", dice Ellis en un pasaje del documental.

El productor musical agregó sobre el método creativo con Cave que, de esa manera, "están a la búsqueda de esos momentos en medio de las muy largas horas de proceso. Lo bueno de trabajar con Nick es que está dispuesto a probar todo".

La dinámica del largometraje pasa por esmeradas secuencias musicales con gran trabajo de iluminación y ambientación escénica, separadas por breves diálogos entre Cave y Ellis, reportajes a ambos en el detrás de escena de la producción y fragmentos cotidianos de los artistas comentando sobre sus procesos creativos.

Cave, en tanto, explicó en la película que, frecuentemente, "tiene canciones y letras, pero, por experiencia, sabe que que esas canciones probablemente no terminen en nada".

"Warren está constantemente transmitiendo y no tanto recibiendo, aunque él pueda pensar que eso es injusto y equivocado. No tiene mucho sentido que esté sentado escribiendo una canción y llevarla al estudio, a menos que pueda sostener la cabeza de Warren y decir 'voy a hacer una canción ahora: esta es la letra, estos son los acordes'", agregó.

Colaboradores de muchos años, Cave y Ellis grabaron el año pasado "Carnage", su primer álbum como dúo tras un proceso enmarcado en el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, cuyos temas son interpretados en el documental junto a un cuarteto de cuerdas.

Ocasionalmente actor y guionista, Cave también sumó a este proyecto a la recordada cantante inglesa Marianne Faithfull, quien a pesar de las complicaciones de su salud -debe estar conectada a una máquina que le provee oxígeno- formó parte del documental recitando.

A cargo del filme está el reconocido Andrew Dominik, popular cineasta australiano con créditos por dirigir "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford" (2007) y "Mátalos suavemente" (2012), que estrenará también este año "Blonde", la biopic sobre Marilyn Monroe protagonizada por la cubana Ana de Armas.

Dominik ya había dirigido en 2016 "One More Time with Feeling" que documenta la grabación del disco "Skeleton Tree" de Nick Cave and the Bad Seeds.

Con información de Télam