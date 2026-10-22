Qué dijo Maru Botana tras las críticas recibidas en MasterChef Celebrity 2026

Maru Botana respondió a las críticas que recibió en las redes sociales por su manera de probar los platos de MasterChef Celebrity

La participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity generó comentarios en las redes sociales desde el comienzo de la nueva edición. La pastelera quedó en el centro de una polémica por su manera de degustar los platos de los participantes y, ante las repercusiones, decidió explicar cómo evalúa las preparaciones y respondió a los cuestionamientos.

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Maru Botana respondió a las críticas por sus degustaciones en MasterChef Celebrity

La forma en que Maru Botana prueba las recetas de los concursantes se convirtió en uno de los temas de conversación entre los seguidores de MasterChef Celebrity. A través de las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos y memes en los que cuestionaban sus degustaciones y señalaban que apenas daba pequeños bocados a las preparaciones.

La polémica se intensificó a medida que avanzaron las pruebas culinarias. En algunas escenas, los espectadores interpretaron que la jurado parecía probar muy poco los platos antes de dar su devolución, lo que despertó dudas sobre su método de evaluación.

Frente a la repercusión, la cocinera fue consultada sobre el tema durante una entrevista con SQP, el programa de espectáculos de América TV. Allí se refirió a los comentarios que circulaban en internet y explicó por qué no estaba pendiente de las opiniones sobre su desempeño en el reality.

Qué dijo Maru Botana sobre los videos y memes en las redes sociales

Lejos de mostrarse preocupada por las críticas, Maru Botana aseguró que no sigue las publicaciones que cuestionan su participación en el certamen gastronómico. Durante la entrevista, la pastelera dejó en claro que su atención está puesta en el trabajo y en las distintas actividades que forman parte de su rutina.

aseguró que no sigue las publicaciones que cuestionan su participación en el certamen gastronómico. Durante la entrevista, la pastelera dejó en claro que su atención está puesta en el trabajo y en las distintas actividades que forman parte de su rutina. " Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones ", respondió cuando le preguntaron por los videos y memes que se viralizaron en las redes sociales.

", respondió cuando le preguntaron por los videos y memes que se viralizaron en las redes sociales. La cocinera también fue consultada por una de las imágenes que generó comentarios entre los usuarios: aquella en la que parecía probar apenas una hamburguesa. Ante ese señalamiento, explicó que su manera de comer es una cuestión personal y que no suele ingerir grandes cantidades.

"Yo como muy poquito, como un pajarito", afirmó, al explicar por qué sus degustaciones pueden parecer breves frente a las cámaras del programa.

La explicación de Maru Botana sobre cómo evalúa los platos

Maru Botana defendió su criterio como jurado y destacó sus más de treinta años de experiencia en la cocina

Además de responder a los cuestionamientos, Maru Botana defendió su experiencia y su criterio como profesional de la cocina. La pastelera destacó su extensa trayectoria y sostuvo que cuenta con los conocimientos necesarios para reconocer cuándo una preparación está bien lograda y cuándo presenta errores.

"Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal", aseguró durante la charla con SQP.

De esta manera, buscó dejar en claro que la cantidad de comida que prueba no determina, por sí sola, su capacidad para evaluar las recetas de los participantes de MasterChef Celebrity. Su argumento se apoyó en los años de experiencia acumulados frente a las hornallas y en el conocimiento que desarrolló a lo largo de su carrera.

La prueba de las empanadas de mondongo que generó polémica

Uno de los episodios que alimentó las críticas ocurrió durante una prueba en la que Campi presentó empanadas de mondongo. En las imágenes, algunos espectadores señalaron que la jurado revisó el relleno y probó la salsa, pero que no se llegó a ver una mordida de la masa.

Con su respuesta, Maru Botana se refirió a una controversia que trascendió la cocina del reality y se trasladó a las redes sociales. Mientras continúa su participación en MasterChef Celebrity, la pastelera sostuvo su postura y puso el foco en su experiencia profesional, sin darle mayor importancia a los comentarios que circulan en internet.