Qué dijo Donato De Santis tras las críticas a Maru Botana en MasterChef Celebrity 2026

El exjurado de MasterChef Celebrity se refirió a las comparaciones con Maru Botana y sostuvo que cada uno debe conservar su estilo personal.

La participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity 2026 generó comentarios en las redes sociales por su manera de degustar los platos de los concursantes. En medio de las comparaciones con sus compañeros de jurado, Donato De Santis opinó sobre la polémica y salió en defensa de la cocinera.

{{{htmlAmp}}}

Por qué critican a Maru Botana en MasterChef Celebrity 2026

Desde su incorporación al reality gastronómico de Telefe, Maru Botana quedó bajo la mirada de los televidentes por su particular forma de probar las preparaciones . En distintos videos que circularon en las redes sociales, algunos usuarios señalaron que la cocinera toma bocados muy pequeños o que no siempre degusta todos los componentes de los platos.

. En distintos videos que circularon en las redes sociales, algunos usuarios señalaron que la cocinera toma bocados muy pequeños o que no siempre degusta todos los componentes de los platos. Las imágenes dieron lugar a comentarios, memes y comparaciones con Damián Betular y Germán Martitegui , los otros integrantes del jurado. Según observaron los usuarios, ambos suelen probar diferentes partes de cada preparación antes de dar sus devoluciones a los participantes.

, los otros integrantes del jurado. Según observaron los usuarios, ambos suelen probar diferentes partes de cada preparación antes de dar sus devoluciones a los participantes. La controversia también despertó recuerdos sobre la manera en que Donato De Santis evaluaba los platos durante sus años en el programa. El chef italiano, que durante varias temporadas formó parte del jurado, solía degustar las preparaciones de una manera que algunos espectadores contrastaron con el estilo de su reemplazante.

Qué dijo Donato De Santis sobre Maru Botana

Consultado sobre las críticas a la cocinera en una entrevista televisiva, Donato De Santis se mostró en desacuerdo con los cuestionamientos y defendió la libertad de cada jurado para desarrollar su propio estilo.

y defendió la libertad de cada jurado para desarrollar su propio estilo. “Yo la veo bien . Hay vehemencia en las redes, pero creo que hay que entender que todos somos diferentes”, expresó el chef al referirse a la repercusión que tuvo la participación de Botana.

. Hay vehemencia en las redes, pero creo que hay que entender que todos somos diferentes”, expresó el chef al referirse a la repercusión que tuvo la participación de Botana. Con esas palabras, el cocinero buscó poner el foco en las diferencias personales y profesionales, en lugar de alimentar las comparaciones . Su postura fue clara: la forma de evaluar una preparación no tiene por qué ser idéntica entre quienes integran el jurado.

. Su postura fue clara: la forma de evaluar una preparación no tiene por qué ser idéntica entre quienes integran el jurado. Además, destacó que la diversidad de criterios y personalidades forma parte de la identidad de cada ciclo televisivo. “Cada uno se mueve acorde a sus gustos y hace las cosas a su modo, lo cual es bueno porque, si no, serían todos los programas iguales”, agregó.

La contundente reflexión de Donato sobre las comparaciones con Maru Botana

Maru Botana recibió críticas en las redes sociales por su manera de degustar los platos de los participantes de MasterChef Celebrity 2026.

Al ser consultado específicamente por las diferencias entre su manera de degustar los platos y la de Botana, el chef italiano profundizó su postura y remarcó que no pretende que su colega imite su comportamiento frente a las cámaras.

“Yo soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar cómo es, entender que cada uno es distinto”, sostuvo.

La declaración se destacó porque Donato evitó utilizar la polémica para reivindicar su propio desempeño en el reality. En cambio, respaldó a la cocinera que ocupa su lugar y planteó que cada integrante del jurado debe conservar su identidad.

De esta manera, el exjurado se distanció de las críticas que circularon desde el comienzo de la temporada y defendió la convivencia de distintos estilos dentro del formato gastronómico.

Qué opinó Donato De Santis sobre los videos virales de MasterChef Celebrity

El chef también se refirió a la circulación de fragmentos del programa en las redes sociales y advirtió que algunos de esos contenidos no reflejan necesariamente el proceso completo de evaluación de los platos.

“Veo clips que lamentablemente muestran otras cosas, que no es la parte de la examinación del plato, pero no soy yo el que deba calificar a los que califican”, señaló. Sus palabras apuntaron a la manera en que determinadas escenas se recortan y se difunden fuera de contexto, lo que puede influir en la percepción del público.

Así, Donato De Santis tomó posición en una discusión que trascendió la cocina y llegó a las redes sociales. Mientras Maru Botana continúa con su participación en MasterChef Celebrity 2026, las diferencias en los estilos de degustación siguen generando debate entre los seguidores del programa de Telefe.