El desgarrador anuncio de Emiliano Pinsón sobre su salud: "No queda otra"

Emiliano Pinsón habló sin filtros sobre el momento más difícil de su vida. El periodista deportivo, que durante décadas recorrió Juegos Olímpicos, Mundiales y Copas América, contó a su amiga y colega Luciana Rubinska, cómo es su día a día frente a una enfermedad que, según sus propias palabras, "es neurodegenerativa, no tiene cura hasta hoy".

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De paso por la Argentina para reencontrarse con su familia y sus afectos, el cronista se prepara para volver a Pamplona, en Navarra, donde completará la primera etapa de un tratamiento con el que busca frenar el avance de una patología que lo acompaña desde hace al menos cinco años.

Emiliano Pinsón habló sobre como va su tratamiento.

Un diagnóstico más complejo

Pinsón aclaró que su cuadro no es el Parkinson más conocido. "Yo tengo otra cosa, yo tengo un parkinsonismo", explicó. Se trata de una atrofia multisistémica (AMS), una afección que compromete distintos sistemas del organismo y que, en su caso, afecta al cerebelo, una zona del cerebro que, según describió, todavía no fue investigada en su totalidad.

Cada mañana, con el desayuno, toma diez cápsulas. "Si no me hubiera hecho el tratamiento, estaría peor", sostuvo, convencido de que la terapia le evitó un deterioro mayor. Sus médicos apuntan a completar el esquema en 2028, con la expectativa, todavía en prueba, de frenar la enfermedad. "Hay una posibilidad de detenerla hasta en el grado que estás", contó.

"Siete hermanos más"

Las caídas forman parte de su rutina. "Joaquín sin duda me salvó la vida más de una vez", aseguró sobre su hijo mayor, Valentín lo acompaña en Buenos Aires y Victoria vive en Italia.

Pero el capítulo más conmovedor lo escribieron "Los Naipes", un grupo de amigos de la infancia en Castelar con el que comparte unos 37 años de historia. Después de que Pinsón les confesara su diagnóstico entre lágrimas, le pagaron un viaje de tres días a Bariloche. Allí lo ayudaron a caminar, a higienizarse y hasta a cortar la comida. "Me fui con siete amigos y me vuelvo con siete hermanos más", resumió.

El precio de seguir

Tras dos meses más en España, continuará el tratamiento de forma ambulatoria desde el país y viajará a Pamplona cada tres meses para buscar medicación. Aunque DirecTV y Torneos le siguen pagando como si estuviera en actividad, ya no puede sostener el costo de vivir en Europa. Y entonces llegó la frase más dura de la charla: "Yo invertí todo lo que tenía en salud. Y vendí mi auto, mi casa, todo, pero quiero vivir".

Lejos del rencor, asegura que aprendió a soltar lo que ya no tiene solución. "No odio a nadie. Si me odiaban, que me odien, no me importa", cerró.