Susana Szperling presenta "Renate virtual y sus actuales" dentro del ciclo de Adriana Barenstein

La coreógrafa e investigadora Adriana Barenstein creó y coordina "Experiencias en escena", un ciclo que se realiza una vez por mes con una obra de danza que emplea o cruza diversos lenguajes en el espacio "Artes escénicas y transdisciplinariedad" y que el jueves 30 de junio a las 19 se presentará en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, con entradas gratuitas que deben reservarse a través de linktr.ee/reservas.ccborges

En la oportunidad se conocerá "Renate virtual y sus actuales", de la bailarina y coreógrafa Susana Szperling, sobre la coreógrafa y docente alemana (1921-1998) que fue pionera de la danza moderna en la Argentina, donde se devela su personalidad a través de reportajes realizados a sus discípulos, quienes además aportan archivos personales. La puesta instalativa conjuga imágenes virtuales con el vivo, cita su intenso mundo poético y su aguda visión.

"Intentamos expandir las fronteras de la danza para crear lenguajes híbridos que conjuguen palabras, performance, dramaturgia, medios audiovisuales, música. Buscamos investigar la potencia del cuerpo y el movimiento, la reflexión acerca de lo coreográfico”, explica Adriana Barenstein.

Por su parte, Szperling dice: "Cuando se me propone realizar el homenaje a Renate para el Festival de Buenos Aires, inmediatamente se eriza mi piel y, empiezo a recordar sus clases en el Taller de Danza del Teatro San Martín. Me sumerjo en un laberinto de preguntas y me acerco a sus discípulos; junto a ellos descubro su historia y me emociono en cada encuentro".

"Renate -añade- también era una bailarina adolescente cuando tuvo que dejar su Alemania natal en 1936, por el régimen nazi, y emigrar a la Argentina. En esta puesta escénica instalativa conjugo imágenes virtuales con el vivo, cito su intenso mundo y su aguda visión, actualizando”.

Durante el espectáculo se apreciarán participaciones en video de Oscar Araiz, Marta Pérez Catán, Diana Theocharidis, Ana Deuscht, Andrea Chinetti, Ana María Stekelman, Alejandra Vignolo y actuaciones en vivo de Mauro Cacciatore, Liza Rule Larrea y Susana Szperling, con técnica en vivo y realización de video de Guye Fernández, asesoría de dirección y cámara de Susana Szperling y arte de Marlene Livengad.

"Experiencias en escena" es un espacio que propone explorar posibles y nuevas miradas y alienta la experimentación en el campo de las artes escénicas en el cruce con otras expresiones artísticas.

Según Barenstein: "Nos proponemos activar el encuentro entre artistas y alentar la producción en conjunto de todo tipo de proyectos; discutir, proponer, elaborar, participar. Queremos abrir el espacio a nuevas propuestas de danza y a todos los posibles cruces entre las artes escénicas y el video, el cine, la fotografía y afines".

"Queremos convocar a artistas que presenten sus experiencias relacionadas con el punto de vista en la escena y así promover la reflexión acerca del hecho escénico. Participantes: directores, coreógrafos, grupos de danza, videoartistas, cineastas, fotógrafos, artistas en general que investiguen el entrecruzamiento de las diferentes miradas que pueden construir el objeto escénico en la danza", apunta.

Con información de Télam