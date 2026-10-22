Mery del Cerro sorprendió a sus fanáticos tras revelar cómo atravesó el difícil proceso médico luego de que le detectaran un tumor de 7 centímetros en el estómago.

Hace un año, la actriz de la novela juvenil Casi Ángeles, Mery del Cerro, anunció públicamente que convive con un tumor de 7 centímetros en el estómago. En ese marco, Del Cerro detalló cómo atravesó el difícil proceso y explicó cuál fue el tratamiento.

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Mery del Cerro reveló que tiene un tumor de 7 centímetros en el estómago.

Asimismo, señaló que el diagnóstico médico le cambió la vida para siempre y recordó a una figura que la ayudó en todo el proceso: “A veces la vida te da un cimbronazo así. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1. Después, enterarme de un Tumor de 7 cm en el abdomen, y qué hubiese sido de mí si no me hubiese cruzado con mi ángel, Lila Dubra en el momento perfecto. Coincidir a la misma hora y en el mismo lugar no fue casualidad, y después muchas coincidencias más”.

Luego, aseguró que transitó el momento de la espera del resultado con mucha incertidumbre: “Después de la operación fueron 40 días de incertidumbre esperando un resultado. No sabía qué podía pasar, pero estaba confiada. Sabía que tenía que terminar bien y así fue. Los médicos dijeron que era un caso raro, que nunca vieron algo así”.

La recuperación de Mery del Cerro

Por otra parte, durante la publicación, la actriz sostuvo que a 12 meses del episodio, se levantó con un agradecimiento muy especial y distinto: “¿Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da? Por eso trato de vivirla lo más a fondo que pueda, con la intensidad que me caracteriza, porque al fin y al cabo acá estamos y no sabemos nunca hasta cuándo”.

Finalmente, concluyó el emotivo mensaje con un consejo para aquellos que la apoyan y la siguen en las redes sociales: “Hay que vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada, así bien intensa como me gusta a mí”.