Conmoción por la salud de un actor argentino: sufrió un ACV en plena grabación

Un querido actor argentino atravesó un delicado episodio de salud que generó inquietud en el ambiente artístico. Se descompensó en pleno set de la serie de Menem y debió ser internado de urgencia. La información recién se conoció cuando su evolución fue favorable.

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¿Quién es el actor que sufrió un ACV?

Se trata de José Luis Gioia, humorista y actor de 73 años. Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video, y sufrió un ACV isquémico. En la ficción interpretaba al médico del expresidente.

José Luis Gioia sufrió un ACV mientras estaba grabando una escena.

La información fue difundida por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, de El Observador. Según explicó, el actor se descompensó en el set y recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul. Leone aseguró haber chequeado los datos con su familia.

La internación

Por la complejidad del cuadro, el 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó en terapia intensiva. De acuerdo con el diagnóstico que trascendió, habría sufrido un ACV isquémico acompañado de meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y del tejido cerebral. “Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis”, detalló Leone.

Coma farmacológico

El equipo médico le indujo un coma farmacológico y lo asistió con respiración artificial durante cerca de una semana. El 17 de octubre comenzó el proceso para despertarlo y su evolución fue favorable. “Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, explicó la periodista sobre por qué la noticia salió tiempo después.

Gioia recibió el alta de la Suizo Argentina el 30 de octubre y hoy hace rehabilitación en la Clínica Alcla. Todavía debe seguir con un tratamiento intensivo y, por ahora, no trascendieron plazos estimados de recuperación ni si el episodio dejó secuelas.

El impacto en la serie

Como el actor no había completado todas sus escenas, la producción decidió reemplazarlo por otro intérprete y retirar las secuencias que ya había grabado. La serie, que se estrenará en 2027, tuvo que reorganizar las grabaciones por lo sucedido.