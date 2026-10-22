Conmoción en el folklore por lo que reveló Soledad Pastorutti sobre la salud de su papá: "Ya no sabe"

Soledad Pastorutti atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida personal. En plena celebración por sus 30 años de carrera, la cantante de Arequito decidió hablar sin filtros sobre el delicado estado de salud de Omar, su padre y el hombre que impulsó sus primeros pasos en la música.

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Una canción nacida del dolor

La confesión llegó durante su visita a Nuestra mañana, en Radio Mitre, adonde la artista fue a presentar Vale la pena, el disco con el que festeja tres décadas sobre los escenarios. Cuando uno de los periodistas recordó a Omar, aquel papá mecánico que le leía a Atahualpa Yupanqui, Soledad confirmó que el álbum incluye un tema dedicado especialmente a él: “Mi refugio”.

Soledad Pastorutti contó la enfermedad que sufre su padre.

“Sí, el tema es muy fuerte”, admitió. Y detalló que la grabación tuvo un proceso muy particular: “La canción la grabé una sola vez, de hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle”.

La carga emocional fue tal que solo volvió a escucharla por una obligación de trabajo: “La escuché solo porque tuve que hacer el video, que es muy fuerte también porque es mi cara así a cámara”.

La dura revelación

Fue entonces cuando la Sole puso en palabras la realidad que atraviesa su familia. “Mi viejo ya no sabe quién es, ni sabe quién soy yo. Y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso”, relató.

La intérprete reconoció que mostrarse vulnerable no le resulta sencillo. “Como toda gringuita, con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido, viste que uno siempre oculta la vulnerabilidad, y siempre se sube al escenario a comerse todo”, explicó. Aun así, sostuvo que su padre merecía ese homenaje por haber sido “un padre muy justo que siempre confió en sus hijas”.

“Él me hizo La Sole”

Lejos de quedarse en la tristeza, Soledad eligió recordar todo lo que Omar hizo por ella. “Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, destacó, y lamentó que hoy no pueda disfrutar de sus nietos ni de este presente.

También repasó el papel decisivo que tuvo en sus comienzos: “Él compró mis primeros 5000 discos para que no se rescindiera el contrato de Sony, él vendía los discos en las estaciones de servicio, en los conciertos... Era mi mánager”.

Por último, ubicó en el tiempo este doloroso proceso y dejó una frase que conmovió a todos: “De esto que te digo hará cinco años, seis... No me vio cantarle a Messi, pero me vio cantarle a Maradona”.