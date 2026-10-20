Durante una transmisión de Otro Día Perdido (El Trece), Soledad Pastorutti reveló quién fue el primer famoso al que beso en un diálogo con el conductor del ciclo, Mario Pergolini. Asimismo, la charla surgió mientras recordaban la participación de la cantante en Rincón de Luz, la novela juvenil de Cris Morena.

{{{htmlAmp}}}

En ese entonces, La Sole compartió escenas con el conductor de Es Mi Sueño, Guido Kaczka, quien se convirtió en el protagonista de su primer beso de ficción. Sin embargo, sorprendió al asegurar que estaba de novia con Jeremías Audoglio, actual esposo de la artista: "Fue mi primer beso en televisión. Tenía 23 años. Yo estaba con Jere, de novia".

Luego, señaló que en su ciudad natal, Arequito, seguían la historia de amor entre los papeles de Guido y La Sole pero no todos comprendían que el romance era solamente parte de una ficción. Asimismo, recordó que su abuela le hizo un reproche a raíz de su participación en la novela y el noviazgo ficticio: "¿Qué no te conformás?".

La historia de amor de La Sole y Jeremías Audoglio

La historia de amor de La Sole y Jeremías Audoglio comenzó en Arequito, Santa Fe, cuando ambos compartían la escuela secundaria nocturna. La cantante había retomado sus estudios en ese turno para compatibilizarlos con su carrera musical. Primero construyeron una amistad dentro de su grupo de compañeros y, con el tiempo, el vínculo se transformó en una relación sentimental.

El noviazgo perduró durante varios años, mientras la artista marcaba su lugar en el folclore argentino y comenzaba a viajar cada vez más por sus compromisos profesionales. Cuando Soledad empezó a instalarse en Buenos Aires por trabajo, Jeremías también se mudó con ella. Luego, se casaron en 2007 en Arequito, primero celebraron el matrimonio civil y luego la ceremonia religiosa, el 28 de abril.