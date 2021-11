Pablo Picotto: "El humor es una condición humana para mí, antes que una profesión"

"El humor es para mí una forma de llevar la vida, una condición humana antes que una profesión", reflexiona Pablo Picotto, uno de los nominados en la categoría labor humorística de los Premios Martín Fierro de Cable por su participación en "Detrás de lo que vemos", programa periodístico emitido durante 2019 en Crónica HD.

Uno de los referentes actuales del stand up, además de su extenso trabajo en composición y dirección de actores, Picotto señala a Télam que caracteriza como "una linda noticia para cerrar el año" a la nominación que recibió por su personaje Osmar Amarilla, el editorialista paraguayo que se sorprende e intenta comprender -dice- "locura de la política argentina".

El humorista de "Detrás de lo que vemos", ciclo que emitió Crónica HD durante 2018 y 2019, conducido por los periodistas Bernarda Llorente -actual presidenta de Télam- y Claudio Villarruel, dice estar "contento y sorprendido con la nominación" a los Martín Fierra al Cable.

"No me lo esperaba -añade- pero me alegra un montón compartir la terna con comediantes muy talentosos, aunque es muy masculina pese a haber muchas colegas comediantes que están haciendo un gran trabajo y deberían estar en esa terna. Pero, bueno, lo tomo de todos modos, con alegría".

Quienes integran la terna de labor humorística, junto con Picotto, son Migue Granados, por ESPN Playroom (ESPN); Patricio Muzzio, por "ESPN F360" (ESPN); Ariel Tarico, por "TN Central (TN); y Julián Weich por "Noticia y media" (LN+).

Consultado por Télam acerca de su relación con el humor, Picotto responde: "Es una forma de llevar la vida, una condición humana antes que una profesión. Ha sido muy importante para relacionarme con el mundo y para encontrar un lugar de aceptación social. Recién luego es un lugar de profesión".

"Hago costumbrismo absurdo con partes más ácidas o humor negro. Siempre prefiero pegar para arriba. Si voy a burlarme a alguien, apunto al poder y los poderosos, nunca para abajo. Eso me parece más cercano al bullying que al humor", define Picotto a su trabajo.

En la actualidad, el humorista realiza gira en todo el país con su espectáculo Pablo Picotto Stand Up y Personajes, además forma parte de "De mil humores", el programa que conduce Villarruel los domingos a las 23 por Canal 9, y protagonizó el envío "Esto está chequeado", uno de los contenidos producidos por el portal web de Télam (https://www.telam.com.ar/). Picotto llevará su show el 10 de diciembre a La Trastienda, de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Télam