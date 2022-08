Las hijas de Osvaldo Sivak se suman al pedido legal en contra de la producción de "El salto de papá"

Las cuatro hijas de Osvaldo Sivak hicieron público un comunicado en el que anunciaron el inicio de acciones legales y su oposición al tratamiento que reciben ellas, su madre y su padre en la producción cinematográfica en curso "El salto de papá", centrada en la historia de su tío, Jorge Sivak, y basada en el libro del periodista Martín Sivak, hijo del banquero que se suicidó en diciembre de 1990.

De este modo, Camila, Analía, Malena y María Sivak -hijas de Marta Oyhanarte y Osvaldo Sivak, secuestrado y asesinado en 1985 por un grupo integrado por policías y ex militares- se sumaron a su primo Gabriel -hijo de Jorge y hermano de Martín- que la semana pasada anunció el inicio en la justicia de acciones legales contra la producción del filme.

La película a partir del libro "El salto de papá" es un proyecto original de Paramount+ que cuenta con la producción de Viacom International Studios, en asociación con Infinity Hill y Rei Cine, será dirigida por Daniela Goggi, quien además co-escribió el guion junto a Andrea Garrote ,y tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna.

"En el año 2017 se publicó el libro 'El salto de papá' de Martín Sivak del cual tuvimos conocimiento solo cuando ya estaba publicado y circulando. En ese momento, expresamos públicamente nuestro total desacuerdo con la reconstrucción de los hechos que realiza Martín. En nuestra opinión, busca responsabilidades por el suicidio de su padre dentro de la familia y desatiende las secuelas y el contexto del país donde se produjo uno de los delitos más siniestros, como es el secuestro extorsivo seguido de muerte, del que fue víctima nuestro padre", destaca el comunicado de Camila, Analía, Malena y María Sivak conocido hoy.

La carta pública de las hijas de Osvaldo Sivak agrega que "ahora, de acuerdo con información pública, Paramount + compró los derechos del libro para realizar la película. Tampoco esta vez nadie nos avisó, ni contactó, ni pidió nuestra autorización o consentimiento previo y, mucho menos, nos hizo llegar el guion".

En otro párrafo, las denunciantes señalan: "No consentimos un guion que trata nuestra historia sobre la base de un libro que no refleja la realidad de los hechos ocurridos. Están usando nuestra historia, peor aún, nuestra tragedia para venderla como un producto comercial. De hecho Paramount + publicita la película en sus redes como 'la próxima aventura a disfrutar'. No hay respeto, no hay humanidad, no hay arte".

"Defenderemos nuestra historia y nuestros derechos, todas las veces que sea necesario, esta vez atribuyendo las responsabilidades civiles y penales que correspondan a todos los que, con pleno conocimiento y de manera intencional, desoyen los reclamos que hemos realizado hasta la fecha y omiten comportarse dentro del marco de la ley", finaliza el comunicado de Camila, Analía, Malena y María Sivak.

El pasado 10 de agosto, el pianista y compositor Gabriel Sivak señaló a Télam que la película "El salto de papá" "que según la prensa se está filmando, involucra la intimidad de mi padre, de mi familia y mía, y se está realizando sin mi consentimiento y violando mi derecho a la intimidad".

"La validación de una crónica familiar editada en el año 2017 –indicó el músico- no autoriza, desde el punto de vista jurídico, el paso a un formato audiovisual sin cumplir los requisitos formales de autorización previos".

El artista sostuvo que se ve "en la violenta y penosa situación de tener que acudir a la intervención de la justicia para verificar si no hay intromisiones indebidas en la intimidad" de su familia y justificó su accionar en el hecho de que "todo acto creativo debería no estar desligado de la dimensión ética y más aún al tratarse de acontecimientos trágicos que pertenecen a la intimidad de personajes reales".

Jorge Sivak se suicidó al decretarse la quiebra de su banco, Buenos Aires Building, y cinco años después del secuestro y muerte de su hermano Osvaldo.

Con información de Télam