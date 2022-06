Avanza el tercer filme del ácido antihéroe "Deadpool", por primera vez dentro del Universo de Marvel

La tercera película centrada en el antihéroe Deadpool, cuyas primeras dos entregas repletas de violencia extrema y acidez llegaron a las salas con una calificación sólo apta para mayores de edad, avanza en sus preparativos mientras sus guionistas prometen mantener el espíritu del personaje aunque el futuro estreno lo encuentre, por primera vez, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Así lo aseguraron Rhett Reese y Paul Wenick, quienes ya habían trabajado para los filmes anteriores protagonizados por el popular Ryan Reynolds, de cara a un gran público seguidor dudoso de los límites a los que podría llegar la nueva secuela al formar parte de una franquicia que, como propiedad del gigante Disney, no suele meter los pies en terrenos sangrientos y políticamente incorrectos.

Según replicó el sitio especializado The Hollywood Reporter, los escritores comentaron en diálogo con el medio Den of Geek que esta incorporación a la saga asociada con Los Vengadores no cambiará la sensación general que supo ganarse a millones alrededor del mundo.

"Es muy emocionante trabajar con el grupo una vez más y tener el trasfondo del Universo de Marvel con nuevos personajes y nuevos villanos. Es un matrimonio que no necesariamente vimos venir, fue algo externo a nuestro proceso narrativo. Pero estamos encontrando oro en esa situación, o estamos intentándolo", aseveró Reese sobre la adquisición que a principios de 2019 terminó con la 20th Century Fox bajo el paraguas del Ratón Mickey.

Por su lado, Wernick fue más determinante y sostuvo que "Deadpool va a ser Deadpool", y aseveró que las y los fans no tienen que preocuparse por una presunta imposición de parte del estudio para que el tono encaje con un perfil más familiar.

"Nos apoyaron mucho en ese sentido. Ahora, si cruzamos la línea con algún chiste en particular, quizás escuchemos un 'quizás no', pero creo que hasta el momento fueron increíblemente alentadores con lo que estamos haciendo, porque obviamente lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo separados de ellos, y creo que vieron el éxito que tuvo", añadió Reese en la misma línea.

La tercera entrega de "Deadpool" será dirigida por Shawn Levy, el mismo cineasta que ya trabajó en dos recientes ocasiones con Ryan Reynolds en "Free Guy" (2021) y "El proyecto Adam" (2022), luego de que Tim Miller y David Leitch estuvieran a cargo, respectivamente, de las primeras dos películas lanzadas en 2016 y 2018.

En la historia, vinculada al mundo de X-Men, Reynolds encarna a Wade Wilson, un exsoldado que trabaja como mercenario luego de ser dado de baja de las fuerzas especiales, cuando conoce a su gran amor, Vanessa (Morena Baccarin).

Un año más tarde Wade es diagnosticado con un cáncer terminal, y tras dejar a su prometida para evitarle el dolor de su enfermedad, decide someterse a un tratamiento experimental que supuestamente podría curarlo.

Sin embargo, el oscuro búnker en el que buscaba su salvación termina develándose como el laboratorio de una organización que ensaya con sueros en humanos desprevenidos para activar sus genes mutantes, prueba que en el protagonista tiene un doble efecto inesperado: aunque su cáncer deja de existir, queda completamente desfigurado y obtiene el poder de regenerarse y sanar de forma acelerada.

Su nueva realidad y la sed de venganza lo llevan a transformarse en Deadpool, un sanguinario antihéroe dispuesto a cortar las cabezas que sean necesarias, con un espectáculo de vísceras y acidez pocas veces visto en el género de superhéroes, para regresar a su estado previo.

