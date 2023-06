A los 86 años fallece el actor norteamericano Frederic Forrest

El actor norteamericano Frederic Forrest, que tuvo destacada actuación en "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, donde era uno de los soldados de la lancha que se interna en la selva y el río en búsqueda del coronel Kurtz, falleció anoche a los 86 años, se supo hoy a través de medios internacionales.

Bette Midler, con quien actuó en "La Rosa", basada en la vida de la cantante Janis Joplin y por la que Forrest recibió una nominación a los Oscar, fue la primera en informar de su fallecimiento en Santa Mónica, a través de las redes sociales.

"El gran y amado Frederic Forrest ha muerto”, escribió Midler. “Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses. Era un actor notable y un ser humano brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Estaba en paz”, destacó la actriz y cantante, según reprodujo el sitio Variety.

También Coppola, que lo tuvo en varios de sus filmes, escribió en redes "Freddie Forrest era una persona dulce y muy querida, un actor maravilloso y un buen amigo. Su pérdida me rompe el corazón".

En "Apocalypse Now", Forrest era un cocinero enviado a Vietnam y que debía junto a otros soldados facilitar la llegada del capitán Willard (Martin Sheen) al lugar donde se encontraba Kurtz (Marlon Brando), un general norteamericano que había formado un ejército paralelo durante la guerra y que el alto mando estadounidense quería eliminar.

Actor con importante desarrollo en el Nuevo Hollywood de las décadas del 70 y el 80, aunque generalmente vinculado a papeles secundarios, Forrest también tomó parte del clásico de Coppola "La conversación", donde compartió cartel con Gene Hackman y John Cazale.

Fue actor protagónico de "Investigación en el Barrio Chino" (título original Hammett) de Wim Wenders en 1982 y tuvo papel destacado también en "Tucker, un hombre y su sueño", de Coppola, sobre el inconformista inventor de automóviles norteamericano de la década del 50, interpretado por Jeff Bridges.

Forrest nació el 23 de diciembre de 1936 en Waxahachie, Texas y comenzó su carrera profesional en 1966 en el off Broadway, para pasar luego a la televisión y debutar en 1973 en el cine con "When The Legends Die", de Stuart Millar, papel que le valió una nominación como Actor Revelación de los Globo de Oro.

Con información de Télam