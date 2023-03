"Todo a la vez en todas partes", dominadora absoluta en los premios Independent Spirit

Tal como viene ocurriendo a la largo de la actual temporada de premios, "Todo a la vez en todas partes" también arrasó ayer en los Independent Spirit Awards, que se entregaron en una ceremonia realizada en el muelle de Santa Mónica, en Estados Unidos, al vencer en siete de las ocho categorías en las que estuvo nominada.

El filme, que cuenta con todos los boletos para consagrarse en la gala de los Oscar que se realizará el próximo domingo 12, se quedó con los galardones a mejor película, mejor guión, mejor dirección y en los rubros actorales -que no son divididos por género-, entre otras categorías.

Los Premios Independent Spirit se entregan desde 1984 por "Film Independent", una organización sin fines de lucro cuya misión es defender la independencia creativa en la narración visual y apoyar a una comunidad de artistas que encarnan la diversidad, la innovación y la singularidad de la visión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La siguiente es la nómina completa de vencedores de este año:

-Mejor película: "Todo a la vez en todas partes"

-Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo a la vez en todas partes")

-Mejor actuación principal: Michelle Yeoh ("Todo a la vez en todas partes")

-Mejor actuación de reparto: Ke Huy Quan ("Todo a la vez en todas partes")

-Mejor actuación revelación: Stephanie Hsu ("Todo a la vez en todas partes")

-Mejor guion: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo a la vez en todas partes")

-Mejor primer guion: John Patton Ford ("Emily, The Criminal")

-Mejor ópera prima: "Aftersun"

-Premio John Cassavetes (Otorgado a la mejor película realizada por menos de un millón): “The Cathedral”

-Mejor fotografía: Florian Hoffmeister (“Tár”)

-Mejor documental: “All the Beauty and the Bloodshed”

-Mejor montaje: Paul Rogers ("Todo a la vez al mismo tiempo")

-Premio Robert Altman (Otorgado al director de una película, al director de reparto y al elenco): "Ellas hablan".

-Mejor película internacional: “Joyland” (Pakistán/EEUU)

-Premio productores: Tory Lenosky

-Premio Alguien para mirar: Nikyatu Jusu (“Nanny”)

-Premio The Truer Than Fiction: Reid Davenport (“I Didn’t See You There”)

Televisión:

-Mejor nueva serie con guion: "El oso"

-Mejor actuación principal en una nueva serie con guion: Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

-Mejor actuación de reparto en una nueva serie con guion: Ayo Edebiri ("El oso")

-Mejor nueva serie sin guion o documental: "El ensayo".

Con información de Télam