"Sara Facio: haber estado ahí", el retrato de una "pionera" y "luchadora por el derecho de la mujer"

Cinthia Rajschmir, directora del documental "Sara Facio: haber estado ahí" que puede verse en el marco del Bafici y recorre con testimonios en primera persona la historia de una de las mayores exponentes de la fotografía argentina, señaló que su objetivo fue recuperar además a "una de las pioneras también de la lucha por la igualdad de derechos en una actividad muy restringida para las mujeres".

"Fue una luchadora por el derecho de la mujer a participar de esos ámbitos y una fotoperiodista que no solo hizo un registro histórico con sus imágenes, sino que, al mismo tiempo, es una artista extraordinaria", señaló la directora, licenciada en Pedagogía y especialista en gestión cultural y comunicación, sobre su segundo documental luego de "Cortázar & Antín. Cartas iluminadas" (2019).

A mediados de los 50, Sara Facio irrumpió en el mundo de la fotografía argentina. Reconocida por retratos icónicos de escritores como Julio Cortázar, Ernesto Sábato o Pablo Neruda; o de imágenes emblemáticas de la masacre de Ezeiza o el funeral de Juan Domingo Perón, entre otros acontecimientos históricos, a lo largo de sus hasta ahora 91 años se consolidó como una de las mujeres más importantes de la fotografía local.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con relatos en primera persona, un recorrido por su archivo personal y visitas a lugares donde tomó algunas de sus imágenes más emblemáticas, este documental que se estrenó en el marco del Bafici se puede ver mañana a las 17.15 en la Alianza Francesa y el domingo a las 12.15 en el Cultural San Martín.

Télam: ¿Cómo surgió la idea de contar la historia de Sara Facio?

Cinthia Rajschmir: En una exposición que hizo Sara en 2018 en el Malba sobre el peronismo todas las fotografías me impactaron muchísimo, pero especialmente una, sacada en un plano bajo, porque la sacó tirada en el piso durante la llamada "masacre de Ezeiza". En medio del caos ella sacó esa foto y me resonó su audacia.

T: ¿Esa "audacia" te devolvió una nueva mirada sobre su obra?

CR: Sí, me terminé de dar cuenta de que Sara fue pionera en una actividad que estaba muy restringida para las mujeres, una luchadora por el derecho de la mujer para participar de esos ámbitos, una libre creadora y al mismo tiempo una extraordinaria artista porque su fotografía es un acontecimiento.

T: ¿Hasta el momento del documental cuál era tu vínculo con su obra?

CR: Sara me había cedido generosamente las fotos de Cortázar para mi primer documental pero, mucho tiempo antes, había creado la fotogalería del Teatro San Martín donde yo iba con mis amigos cuando tenía 18 años, en el florecimiento de la democracia. En ese momento también me llegó un libro suyo, "Retratos y autorretratos", con escritores del boom latinoamericano de los ´60 que hizo con su socia Alicia D´amico, que era fascinante. Muchas conjunciones confluyeron para que yo decidiera proponerle hacer un documental.

T: ¿Desde el comienzo tenías claro el enfoque?

CR: El tipo de documental que yo hago tiene que ver con un respeto, una confianza y una construcción compartida de esa historia. La idea es que surja la persona, la Sara humana que transmite algunos acontecimientos de su vida, emociones y pensamientos de manera que todos nos podemos identificar. Hay algunos detalles de cómo conoció a María Elena (Walsh, con quien estuvo en pareja hasta el fallecimiento de ésta en 2011) que me parecieron increíbles, o que mientras filmábamos encontró una carta firmada por Perón a su padre que no sabía que tenía o su manera de organizar su trabajo me pareció fascinante. Conocerla fue un asombro permanente y espero haberlo podido transmitir.

T: ¿Cómo definirías la mirada de la Argentina que quedó plasmada en su fotografía?

CR: Para responder esta pregunta tengo una anécdota. En el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, de Córdoba, hubo hace unos años una exposición de Sara sobre Perón y recuerdo una chica muy jovencita que, mirando una foto de unos muchachos que estaban celebrando arriba de un auto el regreso a la Argentina después del exilio, dijo: "Estaban en su mejor momento". Con su fotografía, Sara logró capturar los acontecimientos pero no solo como un reflejo histórico sino también sentir lo que estaba sintiendo el pueblo en ese momento. Desde ese punto de vista ella logró crear obras que perduran en el tiempo.

Con información de Télam