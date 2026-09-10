Carina Zampini se bajó de la conducción de La Peña de Morfi: los motivos

Este domingo 13 de septiembre, Carina Zampini no estará al frente de La Peña de Morfi. La conductora se encuentra de vacaciones por unos días y su lugar junto a Diego Leuco será ocupado, de manera transitoria, por Sofi Martínez.

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Un reemplazo con historia de por medio

La noticia la confirmó Ángel de Brito a través de su cuenta de X, y generó repercusión por un dato no menor: Leuco y Martínez fueron pareja durante casi dos años, hasta que se separaron a fines de 2023. Pese a la ruptura, ambos mantuvieron un vínculo cordial, e incluso volvieron a coincidir laboralmente en más de una ocasión, y ahora compartirán la conducción del ciclo dominical hasta que la actriz se reincorpore a su lugar habitual en la pantalla de Telefe.

Carina Zampini deja La Peña de Morfi por un tiempo.

El entusiasmo de Zampini por su vuelta a La Peña

En diálogo con Alejandro Guatti para Intrusos (América TV), Carina Zampini había expresado semanas atrás su alegría por sumarse al programa: "Yo hice Morfi, esto es La Peña, pero es muy emocionante todo". Y agregó: "Estuve hablando con Santiago Giorgini y el equipo, es volver a compartir con gente que quiero mucho, en un programa que me vio nacer como conductora. Es algo re lindo, estoy contenta".

Un vínculo con historia en Telefe

Zampini no es una desconocida para el ciclo: estuvo al frente de Morfi, todos a la mesa junto a Gerardo Rozín en 2015, y un año después debutó en La Peña de Morfi los domingos. Su regreso actual se dio en reemplazo de Lizy Tagliani, y la conductora también se refirió a su relación laboral con Leuco: "Vamos a laburar juntos, ya compartimos el verano en Luzu. Lo respeto profesionalmente y lo quiero un montón".

Diego Leuco y Sofi Martínez harán juntos La Peña de Morfi.

Otros proyectos en danza

Además de su rol en Telefe, Zampini conduce actualmente La novela, que se emite los lunes y miércoles de 18:30 a 20 por Luzu TV, un ciclo que combina entrevistas, humor y actualidad, y que se convirtió en otro de sus espacios fijos dentro de la grilla. Por otro lado, había trascendido la posibilidad de un regreso de Dulce amor, la telenovela que protagonizó junto a Sebastián Estevanéz, aunque el proyecto quedó en stand by: "Está todo medio frenado, pero me encantaría... más que las ganas es que se pueda y sea viable económicamente de hacer". Y cerró, sin dar mayores precisiones: "Presentamos en Telefe la propuesta, las ganas están, pero no está en nuestras manos. Se verá...".