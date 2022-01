A 50 años del fallecimiento de Mahalia Jackson, quien incorporó el blues a la música góspel

Hoy jueves se cumplen exactamente 50 años de la partida prematura de Mahalia Jackson, la llamada “Reina de la música góspel”, considerada como una de las más influyentes intérpretes de la música negra del siglo XX, nacida en Nueva Orleáns en 1911 y muerta el 27 de enero de 1972 en un hospital de Chicago.

Con una tesitura de contralto considerada inconfundible, Jackson también fue una férrea defensora de los derechos de los afrodescendientes en la convulsionada década de 1960, por lo que cantó en actos de Martin Luther King, frente al presidente John F. Kennedy y, en un viaje a Japón en 1971, ante el emperador Hirohito.

Nacida, como es tradicional, en uno de los barrios pobres de Nueva Orleans, estado de Luisiana, introdujo en la música religiosa -era ferviente bautista- elementos del blues, que alivianaron el simple canto litúrgico, lo enriquecieron e influyeron en otros y otras cantantes, incluso los no religiosos.

En Chicago fue lavandera y personal de servicio hacia 1927 mientras cantaba en la Greater Salem Baptist Church y formaba la agrupación The Johnson Brothers, con los tres hijos del pastor de una iglesia, con tal fervor que rechazó la invitación del pianista Earl Hines -ya muy popular- para cantar en su orquesta.

The Johnson Brothers se disolvió a mediados de la década siguiente y Mahalia empezó a actuar acompañada por la pianista Evelyn Gay, al tiempo que abría su propio salón de belleza. Tal era el futuro que imaginaba como afrodescendiente.

Comenzó a grabar hacia 1937 y tuvo un éxito de ventas inesperado con “God Separate the Wheat from the Tares”, lo que la llevó a actuar junto a Thomas A. Dorsey –no confundir con Tommy Dorsey-, la figura más importante del góspel en aquellos tiempos.

Su fama fue en aumento en su país y el extranjero -Mahalia cerró su salón de belleza- y durante dos décadas fue acompañada por la pianista Mildred Falls, lo que la hizo una adelantada del feminismo en un mundo dominado por los hombres: “Move on Up a Little Higher” fue el primer “single” de góspel que superó el millón de copias.

Ganó un Disco de Oro en Francia en 1951 y realizó una extensa gira europea, donde logró a los 40 años otros éxitos como el conseguido con su versión de "Silent Night”.

En esa época contaba incluso con un programa semanal de radio dedicado al góspel en la cadena CBS, algo inusual en este estilo de música y con artistas no blancos, pero tuvo que cambiar de sello discográfico y pasó entonces a engrosar la nómina de Columbia Records.

Esto ocurría en 1954, y grabó a partir de entonces un total de 15 álbumes –discos de larga duración-, entre ellos el clásico “The Great Mahalia Jackson”, al que agregó el simple “Rusty Old Halo”, que entró en el Top 40 estadounidense y la ayudó a acercarse a un público más pop.

En los 60 abrió su cadena de restoranes Mahalia Jackson Chicken Dinners, parte de cuyos beneficios estaban destinados a obras benéficas para la gente de su etnia; también fue soporte y asesora de Martin Luther King, pero su actividad política decreció mucho después de los asesinatos de su líder y de los Kennedy. En el funeral de su querido King, Mahalia cantó “Precious Lord”.

Problemas conyugales y un divorcio con ribetes de escándalo minaron su salud, su corazón lo resintió y Mahalia tuvo una caída física notable. Perdió varios kilos y aun así dio un concierto de despedida en Alemania.

El tema “Precious Lord” fue asimismo lo que Aretha Franklin, una de sus discípulas preferidas, cantó ante su tumba en Luisiana.

Con información de Télam