El periodista Marcelo Bonelli analizó el trasfondo de las negociaciones que impulsa Javier Milei en el Congreso de la Nación para avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El conductor expuso la contradicción discursiva del oficialismo y los métodos que evalúa la Casa Rosada para reunir los votos necesarios en el Parlamento.

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"El gobierno que venía a eliminar las castas está preocupado por una ley de castas, que es la ley de las PASO, como prioridad por una cuestión de estrategia electoral para complicarle la estrategia electoral al peronismo", sostuvo Marcelo Bonelli al aire. De acuerdo con el planteo del periodista, la Casa Rosada busca alterar las reglas del juego de los comicios para desarticular la organización interna de los sectores opositores.

Respecto del escenario en las cámaras legislativas, en el debate televisivo se precisó que el oficialismo todavía carece de una mayoría asegurada para sancionar la reforma. Sin embargo, Bonelli advirtió sobre los mecanismos que la administración libertaria planea activar para torcer voluntades parlamentarias: "Hasta el día de hoy no están los votos, pero todo el mundo confía de que el gobierno lo va a conseguir a cambio de prebendas a gobernadores y aportes económicos".

El armado de Karina Milei y los operadores en danza

La discusión en el piso de TN también abordó el esquema de poder encargado de articular las negociaciones con los mandatarios provinciales. En ese marco, se hizo hincapié en la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el grupo de dirigentes que responden a sus directivas para destrabar la discusión con los distritos del interior.

"Tiene un par de operadores que están negociando", explicaron durante la mesa de análisis político al caracterizar las piezas clave del oficialismo en el diálogo con las provincias.

Por último, Bonelli y el equipo periodístico describieron la táctica que adoptarán las gobernaciones frente a los ofrecimientos de la administración central. Según señalaron, los mandatarios del interior "van a estirar lo máximo que puedan y van a tratar de sacar todos los beneficios posibles" antes de definir un eventual respaldo a la derogación de las PASO en el recinto.