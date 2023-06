Vuelve el ballet a la Sala Ginastera del Teatro Argentino con "Romeo y Julieta"

El ballet “Romeo y Julieta”, con música de Sergei Prokofiev y una nueva coreografía creada por Iñaki Urlezaga, se presentará el miércoles 28 de junio, a las 20, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino

La serie de presentaciones se extenderá el jueves 29, viernes 30 de junio y sábado 1 de julio, a las 20; el domingo 2, a las 17 y el miércoles 5 y sábado 8, a las 20, informó el Instituto Cultural bonaerense.

Intervendrán el Ballet Estable que dirige Leandro Ferreira Morais y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Diego Censabella.

También participarán como primeros bailarines invitados Wilma Giglio y Ryan Tomash, del Royal Danish Ballet (Ballet Real de Dinamarca), y Emmanuel Vázquez, del Ballet Municipal de Santiago de Chile.

Los roles protagónicos estarán a cargo de Wilma Giglio y Ryan Tomash (28 y 30), Agustina Verde y Emmanuel Vázquez (29 y 1), Julieta Paul y Bautista Parada (2 y 8) y Melisa Heredia junto al mismo Parada (5). Todos los demás papeles serán interpretados por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.

La escenografía le corresponde a Sergio Massa, el vestuario a Mariano Toffi y la iluminación a Roberto Traferri.

Para las funciones del 28, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a partir del jueves 22 de junio, desde las 12, y para los espectáculos del 5 y 8 de julio, a partir del jueves 29 de junio, también desde las 12, siempre a través del link publicado en la Web y en las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Teatro Argentino.

Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI.

Para las funciones del 28, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio podrán hacerlo el jueves 22 o el viernes 23 de junio, de 12 a 18, y para los espectáculos del 5 y 8 de julio deberán concurrir el jueves 29 o el viernes 30 de junio, también de 12 a 18.

Urlezaga explicó que pensó la coreografía del ballet en tres actos y en escenas continuas, "de modo de poder representar de la manera más fiel la tragedia de los amantes más famosos de Verona".

"El drama shakespeariano está abordado con una línea coreográfica neoclásica y, junto a la maravillosa partitura de Prokofiev, me permitió profundizar la trágica historia de este amor", apuntó.

Destacó que "el amor puro de Romeo y Julieta no alcanzó para ser vivido en una sociedad profundamente patriarcal, en la que no solamente no lograron llevar adelante su historia sino que tampoco pudieron rebelarse a la imposición paterna”.

“Romeo y Julieta”, título que no se ofrecía en el Teatro Argentino desde hace 14 años, significa el regreso del Ballet Estable a la Sala Ginastera, donde no se presentaba desde junio de 2017.

Con información de Télam