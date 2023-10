Tras su exitoso debut, continúan las funciones de "La Fierecilla Domada" en el Colón

El ballet sobre la clásica comedia de William Shakespeare "La Fierecilla Domada" se desarrolla en el Teatro Colón tras su exitoso debut del domingo, con funciones que van desde hoy hasta el 21 con esta creación de John Cranko y el prestigioso aporte de Marcia Haydée en la reposición de la obra.

"El debut fue muy bueno, a mí me toca volver a bailar el miércoles, el jueves y el sábado. Fue muy positivo y el público lo recepcionó muy bien. Es una comedia muy divertida, con los personajes principales bien preparados y ensayados, como también el cuerpo de baile acoplados con el solista. En todos los repartos será un éxito", dijo a Télam el bailarín Juan Pablo Ledo, quien interpreta a Petruchio, el burgués venido a menos que intentará conquistar (y "domar") a Catalina.

Además de las funciones mencionadas por Ledo y la de hoy, se suman las del viernes 20, con Emanuel Abruzzo en el rol de Petruchio. El elenco cuenta con bailarines y bailarinas como Camila Bocca, Natalia Pelayo, Ayelén Sánchez Osiel Gouneo, Gerardo Wyss y Vinicius Vasconcellos, entre otros, que estuvieron bajo la supervisión de Haydée, quien interpretó "La Fierecilla Domada" 300 veces y supo estar bajo el mando de Cranko, lo cual le da un plus a esta reposición, cuya última puesta fue en 1993, traída por Julio Bocca.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Marcia, quien se encargó de la reposición, junto a Pablo Aharonian se encargaron del montaje. Los personajes principales tienen un legado. Sabemos que ella fue la inspiradora y de alguna forma pudo transmitirlo, conociendo bien lo que Cranko quería. Ella ha sido testigo fiel de lo que él pensó y fue un honor haber trabajado con ella. Nos dio tips y la tranquilidad. El desarrollo del personaje ya es más personal y ella me dijo que en mí vio a Petruchio, viéndome bailar otras obras", comentó el bailarín.

La obra, estrena en 1594, hoy pareciera políticamente incorrecta. Petruchio, oriundo de Verona, viaja a Padua hecho de una pequeña herencia. Entre burdeles y bares, pierde su dinero y tres de sus amigos le aconsejan desposar a Catalana, la hermana mayor de Blanca, a quienes ellos quieren conquistar.

"Se ve muy bien la evolución del personaje de Petruchio, desde la pérdida de su dinero en un burdel hasta la búsqueda de una esposa, orientado por sus amigos. Para esa época, sabemos que la hermana menor no se podía casar si no lo hacía la mayor", explicó Ledo.

Sin embargo, para Petruchio la tarea no es fácil. Catalina es poseedora de un carácter fuerte, al igual que él, por lo que se genera una apuesta entre los amigos para ver quién doma a quién. "Hay una aceptación del personaje de Petruchio de Catalina -aclaró el bailarín-, no un rechazo a su forma de ser".

"De alguna forma -agregó-, con Shakeaspere, más la obra de Cranko y el pasaje de Marcia hacia mi persona, creo que he podido consensuar un personaje acorde a lo que se me pedía. Y lo disfruto un montón a mis 41 años. Es una obra más teatral que dancística. Para los que no conocen el ballet o la obra no van a tener ningún problema en entender lo que pasa".

El Ballet Estable del Teatro Colón es dirigido por Mario Galizzi. La obra cuenta con la orquestación y arreglos de Kurt-Heinz Stolze sobre temas de Domenico Scarlatti, interpretados por la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Javier Logioia Orbe; y con Steen Bjarke en el diseño de luces y supervisión de escenografía.

Con información de Télam