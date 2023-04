La película sobre derechos humanos en Rusia, "The New Greatnes Case", premio Gran Jurado en Bafici

"The New Greatness Case", de Anna Shishova, se llevó el lauro a Gran Premio del Jurado en la 24ta edición del Bafici, que si bien entregó los galardones hoy en una ceremonia en El Cultural San Martín, continúa con proyecciones en diversas salas de la ciudad hasta el lunes.

La segunda película de Shishova acompaña el juicio contra la adolescente Anya Pavlikova, acusada de conspiración contra el gobierno en un proceso que se muestra amainado y con pruebas fabricadas por los servicios secretos.

Se trata de un documental militante sin intenciones de imparcialidad y que se adentra en el seno de la familia de Pavlikova para mostrar no sólo las penurias de la joven, sino también cómo la propia familia se desmorona por la tragedia que vive.

"The New Greatness Case" se proyecta nuevamente mañana a las 11.45 y el domingo a las 16.25 en El Cultural San Martín. En tanto que el premio a Mejor largometraje fue para "And, Towards Happy Alleys", de Sreemoyee Singh (India), y Mejor cortometraje fue para "Harvey" de Janice Nadeau (Canadá).

Desde hace tres ediciones, las competencias incluyen cortos y largos y para El Gran Premio del Jurado se tienen en cuenta ambos metrajes.

A su vez, Agustín Carbonere ganó Mejor Dirección por "El santo" (Argentina) y "La sudestada", de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke (Argentina), tuvo una mención especial. La película de Casabé y Diekele tendrá estreno comercial el 11 de mayo.

En la Competencia Argentina, el Gran Premio del Jurado fue para "Terminal Young", de Lucía Seles. Y, como cumpliendo con una tradición insoslayable del Bafici, la productora El Pampero se llevó un premio: el rubro a Mejor Largometraje fue para "Clorindo Testa", de Mariano Llinás.

Mejor Cortometraje fue para "Somos las dos", de Emilia Herbst. Mejor Dirección fue para Martín Shanly por "Arturo a los 30" y la Mejor Actuación fue Nicolás Goldschmidt por "Boy". En el caso de la Competencia Internacional se lo llevó el elenco entero de "Blondi", de Dolores Fonzi.

La calidad de los filmes, en su mayoría, pagó con creces el mote de "festival de cine independiente más importante de América Latina", con destacadas películas tanto en sus competencias oficiales como en las paralelas. Es cierto que en un comienzo, anunciada la programación, se hizo sentir la falta de grandes nombres en su grilla: tan solo la última película de Paul Schrader y la retrospectiva a Adolfo Aristarain figuraban como los nombres que podrían convocar a un público por fuera del cinéfilo.

Sin embargo, la falta de directores de peso se suplió con una destacada programación y puntos altos como la húngara "Zanox - Risks and Side Effects", de Benő Gábor Baranyi, "Una claustrocinefilia", documental italiano de Alessandro Aniballi, el debut de Dolores Fonzi en la dirección con "Blondi" o la ruso-argentina "Nevada", de Matías Musa y Anna Tyurina, en la Sección Vanguardia y Género.

Otros títulos que se destacaron fueron el documental sobre Néstor Varzé, el famoso Dragón Rojo de los Extermeitors, con dirección de Marcelo Charras en "El Dragón", en la sección no competitiva que se mete en el mundo de Varzé, un experto en artes marciales y fabricante de armaduras samurai, que vive con su caballo en Avellaneda, al cual manguerea en la vereda mientras toma unos mates.

La asistencia de público fue llamativa. Con funciones a sala llena, como "Blondi" y "La sudestada" -otro filme sobresaliente de la programación, con estreno el 11 de mayo-, se vieron magras filas para otras de la Competencia Internacional, como la rusa "The New Greatness Case", con no más de 40 butacas ocupadas, y la francesa "Le Perfum Vert", con un 50 por ciento del aforo del Arte Multiplex; o, si bien la española "Notas sobre un verano" llenó el Cine Cosmos, se trata de un pequeño reducto con 130 lugares disponibles. También sucedió que para algunas cintas, la página anunciaba la venta de la totalidad de tickets, pero luego se veían varios lugares vacíos.

Como todo festival, hubo películas de Corea, Estados Unidos, Venezuela, Portugal e Irlanda, país este último de notable presencia en la última gala del Oscar, con una película nominada a Mejor Extranjera, otra a Mejor Película y con competencia, también, en cortos, dirección, actor protagónico y de reparto y actriz de reparto. En el caso del Bafici, fue el falso documental "Lola", de Andrew Legge, en un "what if" (qué hubiera pasado si) sobre la Segunda Guerra Mundial.

