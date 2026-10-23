Baby Etchecopar sorprendió a todos al contar qué es lo que hace "cada vez que la ve" a Wanda Nara: "Todo"

Baby Etchecopar volvió a hablar sin filtros y esta vez apuntó contra Wanda Nara. Consultado por el debut actoral de la conductora en el cine, el periodista dejó una respuesta tajante y contó qué hace cuando la ve en televisión.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre Wanda Nara?

Este jueves 22 de octubre, una notera de Ya Fue Todo, el ciclo de Jotax Digital, lo buscó para preguntarle por ¿Querés ser mi hijo?, la película de Wanda que se estrenó ese mismo día en cines. “¿Vas a ver la película de Wanda Nara?”, le consultó. La respuesta fue directa: “No, no, jamás. Ni anestesiado”.

Baby Etchecopar opinó sobre la película de Wanda Nara.

Etchecopar contó que había estado hablando con Virginia Lago, y que él mira cada vez que puede El verso, una de las películas que ella hizo. Luego marcó la diferencia con lo que hace con la conductora: “Muy diferente a lo que voy a hacer con Wanda, que cada vez que la veo en la tele, cambio de canal”. Cerró su opinión con una frase general: “El que hace todo, hace todo mal”.

La respuesta de Wanda a las críticas

Por su parte, Wanda Nara se refirió en estos días a las críticas que recibió por su actuación. “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más”, sostuvo. También dijo que la prensa “le da con un palo”, pero que lo acepta: “Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”.

Un estreno con opiniones divididas

La conductora de MasterChef Celebrity valoró el rol de la crítica y lo resumió así: “La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”. Su debut como actriz llegó a las salas esta semana y ya generó opiniones encontradas. Los dichos de Etchecopar, que no vio el film, se suman al debate sobre su recepción.