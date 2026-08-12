Así es la casa de Tamara Báez, la ex novia de L-Gante: las fotos

La fachada de la casa de Tamara Báez combina tonos grises, detalles simil madera y grandes ventanales que aportan luminosidad

La vida de Tamara Baez cambió en los últimos años y también lo hizo su entorno familiar. Actualmente, la influencer atraviesa una nueva etapa junto a su hija Jamaica y su pareja, Thiago Martínez, mientras espera un nuevo integrante. En redes sociales, además, suele compartir distintos rincones de su hogar.

La casa de Tamara Baez tiene un estilo moderno

La casa de Tamara Baez se caracteriza por una arquitectura contemporánea y espacios amplios. La propiedad cuenta con dos plantas y una fachada en la que predominan los tonos grises, combinados con detalles simil madera que aportan una apariencia más cálida.

Los grandes ventanales son uno de los elementos destacados del frente, ya que permiten aprovechar la iluminación natural durante buena parte del día. La vivienda también dispone de rejas de seguridad y una puerta principal reforzada.

Otro de los espacios que sobresalen desde el exterior es la cochera. La propiedad cuenta con un sector de importantes dimensiones destinado tanto al resguardo de vehículos como al estacionamiento.

El living y el comedor mantienen una estética moderna, con predominio de los colores blanco, negro y gris y muebles de líneas simples.

El jardín con piscina es uno de los sectores destacados

En la parte trasera de la vivienda se encuentra uno de los espacios más llamativos: un amplio jardín con césped natural y una piscina integrada. El sector exterior está acompañado por plantas ornamentales y distintos lugares destinados al descanso.

Las reposeras de piedra completan la ambientación y convierten al jardín en un espacio pensado para aprovechar los días de calor. También es un lugar que puede funcionar como escenario para encuentros familiares y momentos de recreación junto a Jamaica.

La combinación entre el verde del jardín, la piscina y la arquitectura moderna de la propiedad genera un contraste con el diseño más sobrio que predomina en los ambientes interiores.

Cómo es el living y el comedor de Tamara Báez

En el interior de la casa de Tamara Baez, la decoración mantiene una estética minimalista y contemporánea. Los colores gris, blanco y negro aparecen como protagonistas en diferentes sectores de la vivienda.

El living cuenta con un gran mueble flotante de color negro, acompañado por iluminación LED y una pantalla de grandes dimensiones. El diseño apunta a mantener un ambiente moderno, con pocos elementos decorativos y líneas simples.

A pocos metros se encuentra el comedor principal. Allí se destaca una mesa blanca de gran tamaño, acompañada por sillas tapizadas en negro y una lámpara de diseño que funciona como uno de los principales elementos decorativos del ambiente.

Entre detalles contemporáneos y espacios pensados para la vida familiar, la casa de Tamara Báez se destaca por su estilo moderno

La cocina moderna y las escaleras con vidrio

La cocina sigue la misma línea estética del resto de la vivienda. Los muebles oscuros contrastan con las mesadas de mármol blanco con vetas, una combinación que aporta luminosidad y mantiene el estilo elegante del ambiente.

Las escaleras que conectan las dos plantas también tienen un diseño particular. Sus barandas de vidrio templado permiten conservar la circulación de luz y generan una mayor sensación de amplitud dentro de la casa.

Con un diseño moderno, ambientes amplios y una marcada presencia de tonos neutros, la propiedad combina espacios interiores minimalistas

El dormitorio de Tamara Báez y la habitación de Jamaica

En el sector privado, el dormitorio principal presenta una decoración sobria. La cama tiene un respaldo capitoné de grandes dimensiones en tonos oscuros y se encuentra integrada a un vestidor abierto con módulos organizadores.

La habitación de Jamaica, en cambio, presenta una estética más infantil y colorida. Los tonos rosa y lila predominan tanto en los textiles como en distintos elementos del mobiliario, creando un ambiente pensado especialmente para la niña.

Los baños completan la vivienda con revestimientos simil mármol, detalles en madera y espejos que incorporan iluminación integrada. De esta manera, cada ambiente mantiene la impronta moderna que caracteriza a la propiedad.