Asaltaron a un querido actor a la salida del cajero y quedó todo grabado

El comediante británico Paul Whitehouse, querido por el público por programas como The Fast Show y Gone Fishing, vivió un momento de tensión en un cajero automático de Londres. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y se volvió viral esta semana.

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¿Cómo fue que le robaron a Paul Whitehouse?

El hecho ocurrió el viernes por la noche en Essex Road, en el distrito de Islington, al norte de la capital británica. Según contó su esposa, la doctora Mine Conkbayir, Whitehouse, de 68 años, había salido a buscar medicamentos para ella, que estaba enferma tras una mala reacción a un tratamiento médico.

Paul Whitehouse fue asaltado tras salir del cajero.

La versión de su esposa

En Instagram, ella relató: “Paul salió a buscarme unos remedios. Lo asaltaron en Essex Road, en el cajero que está al lado de un Sainsbury’s Local”. Según su relato, él se resistió, recuperó la tarjeta y el delincuente se fue con las manos vacías. “Un fin de semana que arranca mal sería quedarse corto”, agregó.

Las imágenes, tomadas desde el otro lado de una calle muy transitada, muestran a Whitehouse acercándose al cajero y a un hombre que lo empuja. Luego se ve que el agresor le arroja la tarjeta bancaria, que el actor levanta de la vereda.

Otra versión del incidente

Según el Daily Mail, citado por otros medios, la discusión habría empezado porque el hombre creyó que Whitehouse se había adelantado en la fila del cajero. No hay una versión oficial que aclare si fue un intento de robo o una pelea por el turno.

El episodio generó una ola de mensajes de cariño de figuras del ambiente. Whitehouse, según se informó, quedó frustrado pero sin consecuencias físicas graves, y pidió estar “súper atentos” en la calle. Además, resaltó que la policía no lo ayudó no solamente tras el hecho, sino que tampoco anteriormente en su vida.