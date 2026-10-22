Tenía 67 años y se fue de repente: dolor por la muerte de un famoso comediante

El mundo del espectáculo mexicano despide a Carlos Miguel, actor y comediante que murió a los 67 años. Su partida tomó por sorpresa tanto a sus colegas como al público que lo acompañó durante décadas. La noticia empezó a circular durante la madrugada del martes 20 de octubre y, en pocas horas, su nombre se volvió tendencia entre quienes crecieron viéndolo en la pantalla chica.

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El rostro detrás de “El Poncho”

Su carrera estuvo ligada en gran parte a las producciones de Televisa, donde construyó una trayectoria extensa que le permitió ganarse un lugar en la memoria de varias generaciones. Sin embargo, fue un personaje en particular el que lo transformó en una figura entrañable: “El Poncho”, el papel que lo acercó definitivamente al gran público y que todavía hoy funciona como su carta de presentación.

Carlos Miguel falleció a los 67 años.

La calidez y el humor con que le dio vida a ese personaje lo convirtieron en un referente dentro de la televisión de la región. Muchos de sus seguidores lo siguen asociando directamente con aquel apodo, más allá de los distintos trabajos que realizó a lo largo de los años.

Las causas, sin confirmar

Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos del fallecimiento. Ni fuentes oficiales ni el entorno del actor brindaron precisiones sobre lo ocurrido, por lo que las circunstancias permanecen bajo reserva. Esa falta de información aumentó la conmoción entre sus admiradores, que se enteraron del deceso sin ningún aviso previo.

La despedida de su gran amigo

La confirmación llegó a través de las redes sociales de Roberto Tello, actor conocido en el ambiente artístico como “El Coreano” y uno de los compañeros más cercanos del comediante. Tello publicó un video en homenaje a su colega y lo acompañó con un mensaje breve pero sentido, que rápidamente se multiplicó en las plataformas.

“Descansa en paz querido Charly. Te quiero mucho Poncho”, escribió el actor. En su despedida combinó el apodo íntimo con el que lo llamaban sus afectos y el nombre del personaje que lo hizo famoso.

Una ola de mensajes

La publicación desató una catarata de reacciones. Compañeros de profesión y fanáticos que siguieron su carrera durante años llenaron las redes de recuerdos, muestras de cariño y palabras de apoyo para sus seres queridos.

La partida de Carlos Miguel deja un vacío difícil de llenar en la televisión mexicana. Su trabajo resistió el paso del tiempo y lo consolidó como una figura de referencia del humor popular para el público que lo vio crecer como artista.