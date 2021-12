Spiner apela en "Inmortal" a lo artesanal "como camino posible para una poética"

(Por Sergio Arboleya) El cineasta Fernando Spiner trae desde hoy a cines argentinos su filme fantástico "Inmortal", que ya recorrió varios festivales internacionales de género y con el que se atreve a asumir la ciencia ficción "de manera artesanal como un camino posible para alcanzar una poética".

"Esa apuesta convierte a nuestra película en una rareza con una identidad única, exponiendo de manera evidente nuestro deseo de narrar un relato fantástico con muy escasos medios y contar algo pequeño con tremenda pasión", resalta Spiner durante una entrevista con Télam.

En la misma tónica, el autor de "Aballay, el hombre sin miedo" (2011) y "La Boya" (2018), liga este procedimiento aplicado al cine con la tradición de la literatura fantástica rioplatense y apunta:"De algún modo pienso, con gran admiración, en Borges, Bioy Casares, Cortázar, Oesterheld, Mario Levrero o el mismo Ricardo Piglia, y lo que veo allí, mucho más que espectacularidad, es un universo único".

Para Spiner, quien fue productor general y director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2014 y 2015, "en la literatura hay una tradición relacionada con el fantástico mucho más poderosa que la que se podría encontrar en nuestro cine" y cree que "es muy importante asentarse en una tradición de nuestra propia cultura".

"Inmortal" muestra el regreso de la fotógrafa Ana (Belén Blanco) a Buenos Aires para realizar los trámites de la sucesión de su padre (Patricio Contreras). En ese trance se encuentra con el Dr. Benedetti (Daniel Fanego), un científico que trata de convencerla de que ha descubierto la puerta a una dimensión paralela donde podría visitar a su padre muerto.

El largometraje, que completa su reparto con Diego Velázquez, Analía Couceyro y Elvira Onetto, tuvo su premiere mundial el año pasado en la Competencia Oficial del 53er. Festival de Cine Fantástico de Sitges y también pasó por el Trieste Science + Fiction Festival, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y el Fantaspoa, entre más.

Télam: ¿Qué aporte creés que hacés a tratar de enfrentar ese enigma tan contundente que es al muerte?

Fernando Spiner: El enigma de la muerte es una obsesión de nuestra cultura desde siempre. Hamlet habla con su padre muerto que le cuenta la verdad. En el Hades, Ulises se encuentra con su madre Anticlea. Orfeo viaja al reino de los muertos a buscar a Eurídice Solo me lancé a una cuestión muy universal empujado por un sentimiento genuino, y muy humildemente creo que el aporte es retomar la reflexión sobre una cuestión que está en todos.

T: ¿En qué momento el dolor por la pérdida de tu padre devino en película?

FS: Después de la muerte de mi padre, me parecía verlo en todos lados, y me obsesioné con la idea de construir un sitio donde poder volver a conversar con él. Por suerte entendí que mi vínculo con el cine me iba a permitir hacer con esto algo más relacionado con lo poético que con lo macabro, como sucede en algunos cuentos de Poe, y al iniciar el desarrollo de esa idea, empecé a encontrar mensajes que mi padre me había dejado en vida, y que ahora me empezaban a guiar en este camino. Al final comprendí que gracias a esto estaba efectivamente teniendo un intercambio con él. Mas allá de lo que la película terminara siendo, estaba logrando lo que tanto deseaba.

T: ¿Sentís que pudiste canalizar esa ausencia a través del cine?

FS: Sin dudas. La premisa que yo había tenido cuando me lancé a hacer "La Boya", de que todos podemos trascender a través de la expresión artística, la empecé a sentir en mi propia vida.

T: ¿Cómo inscribís "Inmortal" en tu cinematografía?

FS: Creo que cualquier expresión artística es una muestra de una coyuntura histórica, de un momento en la vida de las personas, y en el cine eso pueden ser varios años porque los tiempos son muy prolongados y hay que poder sostenerlos. En mi caso personal, creo que si pudiera tomar distancia, diría que este filme cierra una trilogía de películas fantásticas con "La Sonámbula" y "Adiós querida Luna". Tal vez cuando tome distancia real piense algo diferente.

T: ¿Cómo fue el camino de "Inmortal" por festivales internacionales de cine de género?

FS: Fue muy interesante la experiencia de estar en la competencia oficial del Festival de Sitges junto a películas que tenían presupuestos 10 y hasta 100 veces mayores del que nosotros tuvimos para hacer "Inmortal", y poder leer comentarios de los fanáticos del género.

T: ¿Con qué expectativas llegás al estreno en el país?

FS: La expectativa ya está cumplida. Para como yo entiendo el cine, estrenar en salas es la culminación del recorrido. Me refiero a compartir el filme con el público en donde deben verse las películas, que es en el cine. Viendo y escuchando todo tal como lo construimos, eso es para mí el éxito. Y además cumplir con el compromiso ético que uno fue asumiendo con todas las personas con las que hicimos la película: terminarla y poder verla en su máxima expresión.

T: Tomando nota que "Inmortal" fue un proyecto catártico, ¿te quedaron proyectos cinematográficos en ciernes con los que hayas avanzado?

FS: Tengo varios proyectos en los que estoy trabajando desde hace tiempo. Entre los más avanzados, hay una nueva película experimental en la línea de "La Boya" que estamos escribiendo con Aníbal Zaldívar, y una adaptación que estamos haciendo con Pablo De Santis sobre su novela "La traducción".

