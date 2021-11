Robleis suma una nueva función en Vorterix y Juan Rosasco presenta "Norte" con invitados especiales

Robleis suma una tercera función en Teatro Vorterix

Tomás Arbillaga, el youtuber conocido como Robleis, acaba de agotar dos funciones en el Teatro Vorterix y anunció una más para lo que serán sus presentaciones en vivo en sus primeros pasos como cantante.

Con entradas agotadas en tiempo récord para el 1 y el 2 de diciembre, el multifacético argentino que reside en Andorra y que causa furor entre los jóvenes, con más de 16 millones de suscriptores en YouTube, anunció una nueva fecha para el 3 del próximo mes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Empecé hace unos cuantos meses con este nuevo proyecto para mi que es la música y si me hubieran dicho que ya iba a hacer un show no me lo creía", señaló a través de un comunicado de prensa el artista que acaba de lanzar su nuevo sencillo y video de "Señal".

---

Los valencianos Mafalda están de regreso con "Les Infelices"

El grupo rockero español Mafalda estrenó su quinto y nuevo álbum "Les Infelices", once canciones que funcionan como una "oda a la generación maldita, a su propia generación", influenciados por la crisis social a nivel mundial desatada con la llegada de la pandemia de coronavirus.

El quinto álbum de la agrupación valenciana está dedicado a aquellos "jóvenes ya golpeados por la crisis del 2009 y que ahora, una década después, ven cómo sus proyectos vitales vuelven a truncarse".

Mafalda sigue sorprendiendo por su versatilidad y por su característico y peculiar sonido, una marca personal construida tras una larga trayectoria que la consagró como una de las bandas de rock más importantes de la generación actual de España.

---

Lauta y Migrantes, juntos en "No le gusta lo romántico"

El artista urbano Lauta lanzó un nuevo single y videoclip de "No le gusta lo romántico", que cuenta con la colaboración de Migrantes, mientras trabaja en otros estrenos que contarán con la colaboración de otros artistas de renombre de la escena antes de la salida de su primer disco de estudio para el próximo año.

Durante los últimos años, el músico platense fue ampliando su búsqueda a través de varios géneros como hip hop, dancehall, ritmos latinos, R&B y reggaetón; participó de numerosos proyectos musicales y comenzó a desarrollar su faceta compositora para artistas como Ruggero, Agustín Casanova y Migrantes.

Para continuar su camino solista se unió a Almix Records, consolidando el equipo de producción con Ariel Lavigna y Tote, con quienes trabajó en sus primeros lanzamientos y éxitos virales como "Insta".

---

Juan Rosasco presenta "Norte" con músicos invitados

El cantautor Juan Rosasco, quien acaba de lanzar su último trabajo discográfico titulado "Norte", se presentará en vivo con su banda e "invitados especiales" el próximo sábado en el porteño Teatro Gastón Barral (Rawson 42) con entrada libre y gratuita.

Se trata de la presentación oficial de "Norte", su último disco que articula las canciones de sus EPs "Niebla de Otoño" (2018) y "Mañanitas" (2019) y sus últimos singles.

El álbum, cuya canción que le da nombre cuenta con la participación de Daniela Herrero como voz invitada y cierra con una reversión de "Luciérnaga" junto a Mariana Mazú, incluye también una colaboración con el fallecido Palo Pandolfo en "Gritos de Madrugada" y cuyo video oficial fue grabado en el Parque de la memoria y la Ex ESMA, con la participación de Abuelas, Madres, Hijos y Nietos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Con información de Télam