Novedades musicales de Damon Albarn, The Flaming Lips y Duki

Damon Albarn estrena nuevo disco solista

El cantante y compositor británico Damon Albarn publicó su nuevo álbum solista, titulado "The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flows".

El título del álbum y la letra de la canción de apertura provienen de Love and Memory de John Clare, el poeta de Northamptonshire del siglo XIX que escribió sobre la naturaleza en primer plano y la desaparición de la vida campesina.

The Flaming Lips saca álbum en homenaje a Nick Cave

Los estadounidenses The Flaming Lips y Nell Smith anunciaron un álbum en homenaje a Nick Cave con un cover adelanto de "The Ship Song".

The Flaming Lips y el músico Nell Smith, de 14 años, presentarán un álbum de nueve canciones con covers de las mejores canciones de Nick Cave, titulado "Where the Viaduct Looms" y previsto para el 26 de noviembre a través de Bella Union, del que adelantaron su versión de “The Ship Song”

LIT killah y Duki presentan el video de "Mala Mía"

Los traperos LIT y Duki presentan el video de "Mala Mía", cuarto corte del disco de LIT tras los lanzamientos de los videos de "Dejame Tranki", "En la Oscuridad" y "Ese Mensaje".

Fusionando el sonido urbano, el trap y el reggaetón, "Mala Mía" no solo fue una de las canciones más valoradas por el público, sino también una de las colaboraciones más esperadas por la escena del hip-hop local.

La canción cuenta con la colaboración del productor estrella Big One y su beat se une a los distintivos flows de cada uno de los artistas, que confluyen en una potente canción de desamor.

El videoclip es dirigido por Facu Ballve y el equipo de Anestesia Audiovisual, en el que las performances de LIT killah y Duki son acompañadas por efectos visuales “en reverso”, coreografías y mucho estilo.

Emanero presenta su quinto disco, titulado "Chernobyl", y videoclip con Brenda Asnicar

El rapero y productor Emanero presenta su quinto disco, titulado "Chernobyl", en el que por primera vez está a cargo de la composición íntegra del álbum y explora ritmos electrónicos alegres y, por momentos, oscuros.

Chernobyl tendrá un primer corte homónimo que reúne algo de pop y trap con reminiscencias de punk rock barrial adolescente que "describe la sensación de salir de una relación tóxica", basado en una relación que el rapero tuvo en su adolescencia.

El corte también tiene un videoclip dirigido por el equipo de EME Creative y protagonizado por Emanero y la actriz y cantante Brenda Asnicar.

El artista presentará el disco el próximo 5 de diciembre en el Teatro Vorterix, donde, además de sus nuevas canciones, repasará sus anteriores trabajos.

La Lou lanza su disco debut acompañado por video del corte "Rara"

La cantante de pop La Lou lanza su álbum debut, "Planes Para Hoy", que incluye el videoclip de uno de los cortes de difusión del disco, titulado "Rara".

El videoclip fue dirigido por Mica Sotera y representa un escenario extravagante y sobrecargado, con tonos de rococó que generan la sensación de estar en otra época pero con elementos actuales, como el celular.

El concepto del disco de siete tracks está estructurado alrededor de un plan para cada día de la semana.

"El disco no fue pensado desde la necesidad de encasillarlo en un solo género, sino que se hizo en base a lo que necesitaba cada canción y hay temas más bailables y otros mas introspectivos pero siempre teniendo como eje el amor en todas sus formas", explicó la cantante.

Mariana Michi estrena su segundo álbum, "Hijo de Campeones"

La cantante Mariana Michi estrena su segundo álbum, titulado "Hijo de Campeones", que recorre sonidos pop con una energética instrumentación de baterías programadas, samples y sintetizadores electrónicos.

Tras adelantar durante el año los temas "New Age", "Ir al Cielo" y "No Sentir Nada", el nuevo disco compuesto y producido Michi busca ser poco orgánico, ya que la artista estaba estudiando síntesis desde 2019 y decidió volcar la composición a la computadora, aprovechando los nuevos saberes que fue adquiriendo mezclando improvisaciones, melodías, audios pregrabados y ritmos.

Producido durante la cuarentena de 2020, el trabajo tiene con participaciones de Flor Iribarne (sintetizadores), Rocio Alí (bajo), Martu Fontana (batería), Pedro Bulgakov (batería), Juan Belvis (sintetizadores), Juan Valente (guitarra eléctrica), Nahuel Briones (guitarra eléctrica) y Ernesto Romeo (sintetizadores).

Beyla presenta su primer single de música urbana

La cantante de música urbana Beyla presentó su primera canción, "Callejero", single que fue escrito por la artista y cuenta con la composición y producción de Mozartmusik.

Para acompañar el lanzamiento de su carrera musical, el single cuenta con un video dirigido por Nokiamilcien y producido por el equipo de Asalto y Diego Kompel.

"Callejero" mezcla el beat urbano y latino, la lírica directa e influencias de sonidos como el reggae y está inspirada en un vínculo entre un desconocido y una mujer que tiene claro su brillo personal.

Con información de Télam