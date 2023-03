Mötley Crüe y Def Leppard regresan a la Argentina con un show en el Parque Sarmiento

Los amantes del glam metal ochentoso estarán de parabienes este jueves 9 de marzo con el regreso al país de Mötley Crüe y Def Leppard, dos icónicas bandas de esa escena, que estarán compartiendo fecha en el Parque Sarmiento.

El ingreso al predio ubicado en el barrio de Saavedra estará habilitado desde las 17 por la Avenida Ricardo Balbín, a las 19.30 los locales Rata Blanca tendrán a cargo la apertura de la velada, a las 20.30 será el turno de los británicos de Def Leppard y a las 22.30 el escenario será ocupado por el cuarteto de Los Ángeles, California.

En el caso de Mötley Crüe se tratará de su regreso a la Argentina luego del concierto ofrecido en 2011 en el estadio Malvinas Argentinas, en tanto que para los fans de Def Leppard la espera fue menor debido a que su último desembarco en nuestro país ocurrió en 2017.

Como para ir calentando motores, el mismo Tommy Lee, célebre baterista del grupo de Los Ángeles, protagonizó en las últimas horas un video publicado en redes sociales dedicado a los fans argentinos, en los que los invita al concierto.

Mötley Crüe llega en el marco de su "The World Tour", que a lo largo de 2022 fue visto por alrededor de 1,3 millones de personas en distintos países.

Sin embargo, en esa ocasión, la banda que completan el bajista Nikki Sixx y el cantante Vince Neil no contará en sus filas con su histórico guitarrista Mick Mars, quien se bajó de la gira debido a que sus problemas en la columna vertebral le impiden continuar con los shows en vivo.

Su lugar en los escenarios es ocupado por John 5, célebre guitarrista por su labor junto a Marilyn Manson, Rob Zombie y L.A. Rats, entre otros.

Con más de cuatro décadas de historia y una gran cantidad de hits, entre los que destacan "Girls, Girls, Girls", "Shout at the Devil", "Dr. Felgood" y "Home Sweet Home", por citar apenas algunos, Mötley Crüe llamó la atención en los últimos tiempos por el éxito de su biopic "The Dirt", basado en el libro homónimo, estrenado el año pasado por Netflix.

En tanto, Def Leppard regresó a las rutas luego de su gira de 2018 y del lanzamiento en 2022 de su duodécimo disco de estudio "Diamond Star Halos", que lo volvió a ubicar en el ranking de los charts.

La banda, que se repuso a la muerte de su guitarrista fundador Steve Clark en 1991 y a la pérdida de un brazo en un accidente automovilístico de su baterista Rick Allen, quien desde entonces se valió de un novedoso set que le permite tocar con un solo brazo, mantiene así la vigencia a más de 40 años de su creación.

Se da por descontado que el set que mostrará en el Parque Sarmiento contará con éxitos como "Pour Some Sugar On Me", "Rock of Ages", "Hysteria" y "Foolin´", entre tantos.

Sin dudas, una buena oportunidad para desempolvar bandanas y vinchas, y sacudir melenas batidas con spray; pero, sobre todo, una gran ocasión para reencontrarse con el rock festivo y las épicas baladas que dominaron una gran parte de la escena en los años `80.

Con información de Télam