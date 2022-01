Mariela Asensio regresa 15 años después con una reversión de "Mujeres en el baño"

Mariela Asensio, directora y autora de "Mujeres en el baño", la pieza que hace 15 años revolucionó desde el humor y la ironía la cartelera porteña y que este viernes regresa con una versión renovada, explicó que su objetivo es "repensar aquella obra abiertamente feminista y ver qué pasaría hoy cuando cambiaron tantas cosas en términos de paradigma".

"Hace un par de años que quiero repensar esta obra que en su momento, hace 15 años, hacía que la gente se recontra copara o se levantara y se fuera del teatro, y que resonó por eso: porque aparecían ciertos temas que no estaban tan visitados en la escena", contó a Télam Mariela Asensio, también autora de "Perdidamente", escrita en dupla junto a José María Muscari que actualmente se presenta en el Multiteatro.

La propuesta, que en su momento significó la primera parte de la trilogía "Mujeres en 3D", se proponía desnudar la famosa pregunta "¿qué hacen las mujeres en el baño?", regresa interpretada por Maida Andrenacci ("Niní", "Mi hermano es un clon"), Laura Conforte ("Casi normales", "Sweet Charity"), Laura Cymer ("Cien días para enamorarse", "Yo nena, yo princesa"), Iride Mockert ("La fiera", "Turba") y Esther Goris ("Eva Perón", "La leona") encarnarán, desde el humor, cinco manifiestos acerca del cuerpo, los mandatos sociales, las relaciones, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Télam: ¿Por qué decidiste revivir esta obra 15 años después?

Mariela Asensio: Hace unos tres años la reescribí pensando cómo sería "Mujeres en el baño" 15 años después, en este momento donde todo empieza a ser diferente, por lucha, por laburo. Está totalmente renovada, con el espíritu de aquella obra que era como una coctelera musical, punk, rockera pero con toda una mirada nueva porque yo cambié, el mundo cambió, los espectadores también, entonces tiene una mirada mucho más picante. Si "Mujeres en el baño" en aquel entonces resonaba como algo picante, ahora redobla la apuesta.

T: Como autora, ¿cómo fue la relectura de esta obra, con qué cosas te encontraste?

MA: Todo aquello que la hacía atrevida hoy me parecía naif, por ejemplo, en la obra una mujer menstruaba en escena, hablaba de la menstruación abiertamente, hace 15 años eso no pasaba pero hoy ya no es tema o una mirada muy crítica sobre lo sexo afectivo y hoy dejó de ser un tema. Sin embargo hay un mundo que la obra proponía que sigue vigente porque si bien las cosas cambiaron mucho, las estructuras siguen muy firmes como en aquel entonces. Sigue habiendo la misma desigualdad, la misma falta de mujeres ocupando espacios, la misma brecha salarial, siguen ganando los varones en los espacios de decisión, de poder y económicos. Y en el mundo del baño, de la intimidad, el juego de qué hacemos las mujeres en el baño, todo el cliché está hecho trizas porque rompemos el imaginario, la estigmatización de la mujer en su amplio sentido.

T: Así como en su momento la obra vino a poner sobre el tapete temáticas poco abordadas en la escena teatral, ¿de qué habla "Mujeres en el baño" hoy?

MA: Una de las cosas más fuertes que pone en jaque la obra es cuál es el lugar político que las mujeres ocupamos en el mundo actual, cuál es nuestro objetivo principal en un mundo estetizado, atravesado por un montón de paradigmas que siguen vigentes. Lo más fuerte que tiene hoy la obra es cómo cuestiona los lugares asignados en la actualidad, cómo va cambiando la forma de la condena social hacia la mujeres o de la presión social hacia las mujeres.

T: En esta nueva versión hay actrices de distintas edades, ¿cómo fue esa decisión?

MA: En la versión original eran seis actrices de la misma generación, en ésta son cinco de generaciones diferentes y eso también reposiciona políticamente el trabajo porque no es lo mismo tener 30 que tener 60 ó 50. El elenco es muy ecléctico, son actrices diferentes, todas muy formadas pero muy diferentes entre sí. Para mí todas entendieron el material desde un lugar muy intuitivo que les hizo poner el cuerpo a todo o nada, se dejaron atravesar y rompieron todas las formas.

T: ¿Qué imaginás que sucederá con el público esta vez?

MA: Creo que la gente se va a recontra identificar. Hicimos una primera experiencia con un fragmento en la calle Corrientes, por donde pasaban personas de lo más distintas y no paraban de reírse y aceptar con la cabeza, hay algo de la identificación que es imposible no sentirse atravesada por algo. Y como tiene mucho humor y es muy entretenida, te entra por un lugar alegre pero que es más que eso. Veo poca posibilidad que genere rechazo porque es muy honesta

"Mujeres en el baño" se presentará desde el 14 de enero los viernes y sábados a las 22 en el Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857).

Con información de Télam